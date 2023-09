Città intelligenti e gemelli digitali: bando di gara da 24,5 milioni di euro

E’ stato pubblicato un nuovo bando di gara sui gemelli digitali e le città intelligenti, dal titolo ‘Sviluppo degli strumenti dei gemelli digitali locali (LDT) per l’avanzamento della trasformazione delle comunità intelligenti’ e con scadenza prevista il 2 ottobre 2023.

Il bando prevede sistemi e servizi di consulenza e analisi tecnica, in linea con quanto previsto nel programma di lavoro 2021-2022 di Europa Digitale.

Due i lotti previsti: Lotto 1, Sviluppo degli strumenti dei Gemelli Digitali Locali (EU LDT) per l’avanzamento della trasformazione delle comunità intelligenti; Lotto 2, Monitoraggio, valutazione e revisione della qualità dello sviluppo degli strumenti dei Gemelli Digitali Locali (EU LDT) per l’avanzamento della trasformazione delle comunità intelligenti.

Il budget è pari complessivamente a 24.500.000 di euro. Nello specifico sono stanziati 23.500.000 per il lotto 1 e 1.000.000 per il lotto 2, per una durata prevista di 30 mesi per entrambi i filoni del bando.