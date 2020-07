Città Metropolitana di Napoli: 1,250 mln per la messa in sicurezza di 4 assi viari

Nella città metropolitana di Napoli al via alla ripavimentazione e messa in sicurezza di 4 importanti strade a scorrimento veloce per un milione e 250mila euro. L’accordo quadro sottoscritto riguarda la rete viaria relativa al gruppo Assi a scorrimento veloce: S.P. 1 “Circumvallazione esterna di Napoli”, S.P. 500 “Asse Perimetrale di Melito”, ex S.S. 87 N.C. “Sannitica” ed ex S.S. 162 RACC. “Raccordo”. La Strada Provinciale 1, meglio nota come Circumvallazione Esterna di Napoli, è un’infrastruttura di grande estensione, che attraversa il territorio metropolitano da Ovest a Est, costituita da due carreggiate indipendenti, separate da spartitraffico, con due corsie per senso di marcia. Si sviluppa dalle rampe di svincolo “Lago Patria”, nel territorio di Giugliano, intersecando la Strada Statale 7 IV “Domitiana” fino all’incrocio con la EX SS 162 dir “Del Centro Direzionale”, nel territorio di Cercola, attraversando i territori di 12 comuni: oltre Giugliano e Cercola, Qualiano, Villaricca, Mugnano, Melito, Casandrino, Arzano, Casavatore, Napoli Casoria e Volla. La S.P. 500, più comunemente Asse Perimetrale di Melito-Scampia, è una strada extraurbana principale della Città Metropolitana di Napoli. Essa collega l’Asse Mediano con i quartieri settentrionali del capoluogo e con l’aeroporto di Capodichino. La ex Strada statale 87 Sannitica N.C. attraversa i comuni dell’hinterland a Nord di Napoli, mentre la ex Strada statale 162 Racc. è un breve ma strategico raccordo che si incontra allo svincolo di Cercola lungo la statale 162 dir. del Centro Direzionale e che la collega alla SS 268 del Vesuvio.

Città metr. Napoli, messa in sicurezza 4 assi viari per 1,250mln Arterie stradali che coprono viabilità soprattutto dell’area Nord Napoli, 20 lug. (askanews) – Nella città metropolitana di Napoli al via alla ripavimentazione e messa in sicurezza di 4 importanti strade a scorrimento veloce per un milione e 250mila euro. L’accordo quadro sottoscritto riguarda la rete viaria relativa al gruppo ‘Assi a scorrimento veloce’: S.P. 1 “Circumvallazione esterna di Napoli”, S.P. 500 “Asse Perimetrale di Melito”, ex S.S. 87 N.C. “Sannitica” ed ex S.S. 162 RACC. “Raccordo”. La Strada Provinciale 1, meglio nota come Circumvallazione Esterna di Napoli, è un’infrastruttura di grande estensione, che attraversa il territorio metropolitano da Ovest a Est, costituita da due carreggiate indipendenti, separate da spartitraffico, con due corsie per senso di marcia. Si sviluppa dalle rampe di svincolo “Lago Patria”, nel territorio di Giugliano, intersecando la Strada Statale 7 IV “Domitiana” fino all’incrocio con la EX SS 162 dir “Del Centro Direzionale”, nel territorio di Cercola, attraversando i territori di 12 comuni: oltre Giugliano e Cercola, Qualiano, Villaricca, Mugnano, Melito, Casandrino, Arzano, Casavatore, Napoli Casoria e Volla. La S.P. 500, più comunemente Asse Perimetrale di Melito-Scampia, è una strada extraurbana principale della Città Metropolitana diNapoli. Essa collega l’Asse Mediano con i quartieri settentrionali del capoluogo e con l’aeroporto di Capodichino. La ex Strada statale 87 Sannitica N.C. attraversa i comuni dell’hinterland a Nord di Napoli, mentre la ex Strada statale 162 Racc. è un breve ma strategico raccordo che si incontra allo svincolo di Cercola lungo la statale 162 dir. del Centro Direzionale e che la collega alla SS 268 del Vesuvio.