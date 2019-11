Città metropolitana di Napoli, risorse ai dipendenti: via libera dal sindaco

Il sindaco metropolitano di Napoli, Luigi de Magistris, ha approvato l’ipotesi di accordo sottoscritto per l’utilizzazione del fondo per le risorse destinate ai dipendenti della Città metropolitana di Napoli per l’anno 2019. L’ipotesi di accordo sull’utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2019 riservate al personale dipendente della Città metropolitana di Napoli – si legge in una nota – è stato sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica con le rappresentanze sindacali dei dipendenti e prevede sia i criteri per l’attribuzione dei premi relativi alle performance sia i criteri di definizione delle procedure per le progressioni economiche che anche quest’anno saranno garantite ai dipendenti.