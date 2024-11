CIttà universitarie, ecco quali sono le migliori per servizi e costi: Napoli tra le prime dieci. Ai primi posti Catania e Torino

In Italia, sono quasi 2 milioni gli studenti iscritti all’università, ma il caro vita rende sempre più difficile affrontare gli studi, specialmente per chi deve trasferirsi lontano da casa. Tra affitti, trasporti e il costo della vita quotidiana, essere studente oggi richiede non solo impegno nello studio, ma anche una gestione attenta delle proprie risorse economiche.

In occasione della Giornata Mondiale degli Studenti del 17 novembre, BonusFider Italia (vedi qui) ha selezionato le migliori città universitarie italiane, analizzando 47 città e valutandole in base a quattro fattori chiave:

Prestigio universitario: basato sul ranking universitario mondiale 2024 (cwur.org), che riflette l’eccellenza accademica delle migliori 2000 universitá del mondo.

Costo degli affitti: utilizzando i dati di Immobiliare.it, è stato raccolto gli affitti medi per stanze singole, fondamentali per gli studenti fuori sede.

Caffè, Divertimento e svago: grazie al portale TripAdvisor, si è misurato il numero di bar e discoteche presenti in ciascuna città, per comprendere le opportunità di socializzazione e intrattenimento.

Pasti veloci ed economici: come indicatore della disponibilità di opzioni accessibili, è stato considerato il numero di fast food in ogni città. Le Migliori Città Universitarie Italiane