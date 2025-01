Città della Scienza, 15 mila visitatori durante le festività natalizie

“Un Natale di Scienza e scoperte”: il mese di attività ed eventi speciali tenutisi durante le festività a Città della Scienza, dal 7 dicembre al 6 gennaio ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori, famiglie, turisti e ragazzi alla scoperta del museo interattivo del corpo umano Corporea, del Planetario e di tante iniziative volte alla sperimentazione all’insegna, come sempre, della scienza e del divertimento.

Centinaia di laboratori tematici dedicati al Natale, arricchiti di contenuti scientifici, di fisica, chimica, biologia (con l’Università degli Studi di Napoli Federico II) dedicati alla sostenibilità, all’astronomia (in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani), al mare, alla robotica, al coding: appuntamenti di divulgazione scientifica ispirati anche agli obiettivi dell’Agenda 2030 per avvicinare un pubblico di tutte le età alla scienza, rendendola accessibile a tutti.

La presenza anche di attività interattive e creative grazie alla collaborazione in atto con “Ma dove vivono i cartoni” per la “Scienza del Natale”: un programma intenso e variegato, molto gradito ad un pubblico desideroso di imparare e vivere comunque momenti coinvolgenti e spensierati, partecipando a laboratori a cielo aperto.

Il 2024 è stato un anno di iniziative che non ha deluso le attese: dai weekend tematici dedicati alle famiglie, alle aperture serali del Science Centre e del Planetario con gli Appuntamenti in Via Lattea, alle Notti al museo, in cui i bambini hanno potuto vivere la magia di trascorrere la notte in compagnia dei loro coetanei addormentandosi sotto il cielo stellato del Planetario. Punti di riferimento imprescindibili: le Feste formato famiglia (Halloween, la Befana…) e i grandi eventi targati Città della Scienza: Futuro Remoto, 3 Giorni per la Scuola e la Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione. La diversificata offerta museale sarà ulteriormente arricchita prossimamente con il rinnovamento e l’ampliamento della mostra “Insetti & Co.

“Questo mese di eventi nel periodo delle festività – ha dichiarato il Presidente Riccardo Villari – ci ha dato molte soddisfazioni in termini di pubblico, per la grande attenzione che ci è stata riservata e per i numeri registrati, 15 mila presenze, il doppio dello scorso anno. Città della Scienza intende proseguire la programmazione del 2025 confermando i progetti già consolidati e realizzando nuove idee per arricchire sempre più l’offerta all’insegna della curiosità, della conoscenza e della scoperta”.