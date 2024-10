Cittadinanza, FI presenta Ius Italiae. Tajani: regole non permissiviste

Roma, 5 ott. (askanews) – “Non si tratta di regole permissiviste e non servono in alcun modo a favorire l’immigrazione illegale nel nostro paese” ma quelle a cui ha lavorato Forza Italia nella sua proposta sulla cittadinanza “sono regole serie, la cittadinanza lo è”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani chiudendo i lavori della Giornata dell’Economia, in corso a Milano e presentando la proposta azzurra Ius Italiae.

“Non basta una soluzione burocratica del problema” per chi oggi non è cittadino italiano, “noi diciamo che per essere italiano bisogna conoscere l’italiano, la storia e la geografia italiane, la Costituzione e l’educazione civica ecco perchè diciamo che dopo dieci anni di scuola dell’obbligo frequentata con profitto puoi chiedere di diventare cittadino italiano”, ha spiegato Tajani.