Cittadinanza, firme in Cassazione. “Numeri record, atto resistenza”

Roma, 30 set. (askanews) – Dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana da 10 a 5 anni. Con la consegna in Cassazione di quasi 640mila firme, il referendum promosso da +Europa, Possibile, Psi, Radicali e Rifondazione comunista e da una lunga lista di associazioni di stranieri per la cittadinanza, ha compiuto il primo passo. Ora il quesito deve passare il vaglio della Consulta e poi affrontare la sfida ambiziosa di riuscire a portare gli italiani ad esprimersi nelle urne a primavera.

Le “figlie” e i “figli d’Italia”, ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi uscendo dal Palazzaccio dopo aver consegnato la chiavetta con le firme raccolte sulla piattaforma digitale, chiedono che il Paese si esprima su una “questione urgente su cui il Parlamento” non è intervenuto malgrado sia “folle” che “ragazzi nati e cresciuti in Italia, laureati qui, non possano fare concorsi pubblici e non possano votare”.

“Abbiamo depositato in Cassazione 637.487 firme, 150mila firme sono state raccolte in 24 ore, piú di 9mila persone hanno lasciato la disponibilità a diventare attivisti digitali, venticinque personalità del mondo della musica, dello spettacolo, dello sport, della letteratura, dell’accademia hanno messo a disposizione la loro voce per invitare i cittadini a firmare. Non sono solamente dei numeri record – ha sottolineato Magi – sono numeri che dimostrano in un momento di grande sfiducia nei confronti della politica che c’è stata una mobilitazione straordinaria”. E’ un “gesto di resistenza e opposizione” al “governo e alla maggioranza che sul tema usano toni di propaganda violenta e aggressiva e non prendono atto della realtà sociale del Paese”.

Tra Camera e Senato ci sono a bagnomaria una decina di proposte delle opposizioni, alcune depositate dopo l’estate anche per intercettare il dibattito innescato da Forza Italia sullo Ius Scholae, su cui Fdi e Lega hanno alzato un muro. Il testo di Fi ancora non è stato ufficializzato. “E’ dalle Olimpiadi che sentiamo annunci” ma “una cosa l’ho capita bene, da Tajani e Barelli, e non mi piace: Fi intende proporre uno ius Scholae restrittivo rispetto alla legge vigente. Non si capisce perché le opposizioni progressiste dovrebbero convergere in una direzione opposta a quella che auspicano”, ha fatto notare Magi che alla proposta di snellire invece le procedure arrivata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, ha ricordato: ai tempi del “dl Salvini ha votato per aumentarli i tempi, ha cambiato idea…”.

Nel campo del centrosinistra la traversata è stata sinora quasi in solitaria. La segretaria del Pd Elly Schlein ha firmato due settimane fa, a ridosso della consegna in Cassazione dove oggi c’era la deputata Ouidad Bakkali, firmataria di una proposta di legge. Hanno aderito, in progress, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. Anche Matteo Renzi ha detto che si spenderà.

Il presidente M5S Giuseppe Conte invece no, precisando che i Cinque Stelle puntano sull’iter ancora ai nastri di partenza in Parlamento. “Il referendum è bello perché si deve dire come la si pensa e finisce il gioco del posizionamento, finisce la questione dei personalismi, dei leader, dei leaderini”, ha chiosato Magi.

I contrari e i perplessi hanno puntato il dito sul quesito su cui la Corte costituzionale dovrà valutare l’ammissibilità e che interviene sulla legge attuale con la tecnica del ‘ritaglio’ per estendere quanto previsto per gli stranieri maggiorenni che risiedono legalmente in Italia da almeno cinque anni e vengono adottati da italiani e ad una platea di circa due milioni e mezzo di persone. “Il quesito non innova la legge – è la replica – e lasciamo il compito ai costituzionalisti”. Tra questi l’ex giudice della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky ha firmato e ieri si è espresso in questi termini: “l’obiettivo non è di sconvolgere chissà cosa, si tratta di un correttivo su una legge che esiste” e che “agevola l’integrazione”.

Al di là del percorso a ostacoli in un Paese dove l’astensione ha superato la metà dei votanti e dove il tetto necessario del 50% più uno degli aventi diritto negli ultimi anni spesso non è stato sfondato, il referendum sulla cittadinanza potrebbe contare sull’effetto trascinamento degli altri due ‘capitoli’, autonomia e jobs act, che hanno visto in campo la Cgil e i principali partiti di opposizione.

“Questa battaglia non si fermerà qua, anzi proseguirà con più forza. L’Italia è cambiata, l’Italia è pronta e noi siamo parte di questa Italia”, ha affermato la giovane Deepika Salhan dell’associazione ‘Dalla parte giusta della storia’.