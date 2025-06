Cittadinanza, Meloni: auspico nessuno presenti modifica a legge

Roma, 12 giu. (askanews) – “Io rimango dell’idea che in Italia ci sia un’ottima legge”sulla cittadinanza, che non ci sa alcun bisogno di dimezzare i tempi per chiederla. Peraltro, abbiamo di recente approvato in Cdm” una norma che corregge “gli abusi sullo Ius sanguinis perchè riteniamo che la concessione della cittadinanza sia una cosa seria e debba essere riservata a chi ha un legame autentico con la nostra naizone”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata in videocollegamento con Milano per i 25 anni del quotidiano Libero.

“Dopodiché – ha proseguito la premier – se il parlamento vorrà discutere con buon senso su soluzioni per migliorare alcune rigidità, io le valuterò senza pregiudizio”.

“Siccome si parla sempre di democrazia – ha sottolineato Meloni – penso che tutti quanti debbano avere l’umiltà di fare i conti con quello che pensa la stragrande maggioranza degli italiani, quindi non solo penso che parlamento non debba modificare la legge ma auspico anche che nessuno la presenti una proposta del genere, perché vorrebbe dire”, dopo il risultati del referendum, “non tenere minimamente in considerazione quello che vogliono coloro che dovresti rappresentare”.