Cittadinanza, Schlein: ho firmato referendum per cambiare legge

Roma, 16 set. (askanews) – “Ho firmato online il referendum per cambiare la legge sulla cittadinanza. Ci ho messo meno di un minuto. Fatelo anche voi al link nelle storie!”. Lo scrive Elly Schlein sui social network.

“Le associazioni di nuove italiane e italiani – aggiunge – ci chiedono supporto per questo referendum che vuole riportare da 10 a 5 anni di soggiorno legale in Italia il requisito per ottenere la cittadinanza. In linea con tanti paesi europei. Per il Partito democratico chi nasce o cresce in Italia ha diritto alla cittadinanza”.

“Ci batteremo per questo – conclude – con la nostra proposta in Parlamento che riconosce la cittadinanza a chi nasce da un genitore che risiede in Italia da almeno un anno, e a chi completa un ciclo di studi in Italia. Intanto firmiamo anche il referendum delle associazioni, che aspettano una riforma da troppo tempo”.