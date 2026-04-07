City Vision 2026, Basile: Benevento laboratorio di buone pratiche e città del futuro

Benevento si prepara a ospitare una delle tappe più significative del dibattito nazionale sulla trasformazione urbana. Giovedì 10 aprile, nella sede di Confindustria Benevento, si terrà City Vision Benevento 2026, appuntamento dedicato al tema “The Open City. Infrastrutture, spazi pubblici e rigenerazione urbana”, promosso nell’ambito del roadshow nazionale di City Vision in collaborazione con Ance Benevento.

A presentare l’iniziativa è il presidente di Ance Benevento, Flavian Basile, che evidenzia il valore strategico dell’evento per il territorio sannita. “City Vision rappresenta per Benevento una occasione importante di confronto, visione e proposta. Portare nella nostra città una tappa di questo roadshow nazionale significa riconoscere al nostro territorio la capacità di essere protagonista di una riflessione avanzata sui temi della rigenerazione urbana, delle infrastrutture, della mobilità, dell’innovazione e della qualità dello spazio pubblico”.

Il ruolo delle aree interne

Il focus scelto per la tappa beneventana, “The Open City”, richiama una visione aperta e collaborativa della città, in cui anche le aree interne possono diventare luoghi credibili di innovazione e sviluppo. L’obiettivo è dimostrare come apertura, visione e collaborazione possano trasformare i contesti locali in veri laboratori di opportunità.

“Vogliamo che Benevento sia sempre più percepita come un laboratorio di buone pratiche, capace di elaborare idee, attrarre competenze e mettere in connessione istituzioni, imprese e comunità”, sottolinea Basile, ribadendo il percorso già avviato da Ance Benevento sui temi dello sviluppo urbano e della competitività territoriale.

Un confronto tra istituzioni e operatori

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e protagonisti del mondo delle amministrazioni, delle imprese e della progettazione. Tra gli ospiti annunciati figurano Tullio Ferrante, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Luigi Sbarra, sottosegretario con delega alle politiche per il Sud, Vincenzo Cuomo, assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Campania, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, insieme a numerosi esperti e operatori del settore provenienti da diverse realtà italiane.

Una visione di sviluppo condivisa

“Abbiamo bisogno di mettere al centro una idea evoluta di città e di territorio, capace di tenere insieme infrastrutture, rigenerazione, innovazione, sostenibilità, bellezza e coesione sociale”, conclude Basile. “Benevento può interpretare questo ruolo con autorevolezza e City Vision sarà un momento alto di questa ambizione”.

Con City Vision Benevento 2026, Ance Benevento rinnova così il proprio impegno nel promuovere occasioni di confronto qualificato e nel sostenere una visione di sviluppo in cui il territorio sannita possa affermarsi come luogo di progettualità e innovazione, puntando sul protagonismo delle aree interne nel processo di cambiamento.