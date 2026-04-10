City Vision Benevento, Sbarra: Rigenerazione urbana, la sfida è trasformare le risorse in opere

Il sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto stamattina, nella sede di Confindustria Benevento, all’incontro “City Vision Benevento 2026”, promosso nell’ambito del Roadshow nazionale di “City Vision” in collaborazione con Ance Benevento. Focus del tavolo di lavoro: “The Open City. Infrastrutture, spazi pubblici e rigenerazione urbana”.

A margine dell’iniziativa, Sbarra ha ribadito come la realizzazione di trasformazioni urbane efficaci e durature dipenda non solo dalla disponibilità di risorse, ma soprattutto dalla capacità di trasformarle in interventi concreti, opere realizzate e servizi funzionanti.

In questa prospettiva, il sottosegretario ha citato il progetto di Bagnoli come esempio significativo di rigenerazione urbana e risanamento ambientale, nonché un’opportunità strategica anche in vista della 38ª America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027.

“Il Mezzogiorno dispone di asset rilevanti – posizione geografica, capitale umano, sistema universitario e tessuto produttivo – che, se accompagnati da politiche efficaci e orientate all’esecuzione, possono sostenere un percorso stabile di crescita – ha affermato Sbarra -. La priorità è garantire l’effettiva realizzazione degli interventi programmati, condizione essenziale affinché le politiche pubbliche producano sviluppo tangibile e duraturo”.