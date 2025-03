City Vision, focus sul Sud: ecco le 20 città meridionali più smart

Si terrà lunedì 24 marzo, dalle 10,30, alle Gallerie d’italia in via Toledo a Napoli il secondo appuntamento del 2025 del roadshow di City Vision, dal titolo “Smart South: territori capaci di trasformare”. “L’evento – si legge in una nota – esplorerà le innovazioni sociali, urbane e tecnologiche che stanno plasmando il futuro delle città e dei territori del Sud Italia. Durante l’evento saranno diffusi i dati del City Vision score speciale Sud ed isole, con rivelazione della top 20 delle città meridionali più “intelligenti”.

Il programma

10:30 – 12:00 | Smart south: nuovi modelli d’innovazione per trasformare il territorio

Gaetano Manfredi , Sindaco di Napoli e presidente Anci

, Sindaco di Napoli e presidente Anci Carmine Lasco , Assessore alla Programmazione economica e finanziaria, sviluppo economico e affari generali del Comune di Caserta

, Assessore alla Programmazione economica e finanziaria, sviluppo economico e affari generali del Comune di Caserta Clemente Mastella , Sindaco di Benevento

, Sindaco di Benevento Francesco Italia , Sindaco di Siracusa

, Sindaco di Siracusa Gerardo Josi Della Ragione , Sindaco di Bacoli

, Sindaco di Bacoli Giovanna Bruno , Sindaca di Andria

, Sindaca di Andria Maria Grazia Falciatore , Capo di Gabinetto del Comune di Napoli

, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli Marialuisa Forte, Sindaca di Campobasso

12:00 – 12:45 | Case delle tecnologie emergenti: un laboratorio d’innovazione per il Sud

Bibiana Chierchia , Assessore Politiche Sociali del Comune di Campobasso

, Assessore Politiche Sociali del Comune di Campobasso Carmine Maffei, Chief Innovation Officer, Meditech Competence center – CTE Napoli

Chief Innovation Officer, Meditech Competence center – CTE Napoli Fernando Fabio Gala , Area programmazione, innovazione e comunicazione del Comune di Bari

, Area programmazione, innovazione e comunicazione del Comune di Bari Giampiero Pepe , Responsabile Scientifico, Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera

, Responsabile Scientifico, Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera Gianluca Boanelli, Innovation&Future Communities Manager Tiscali, Verdeview – CTE Molise

Innovation&Future Communities Manager Tiscali, Verdeview – CTE Molise Luigi Patriota , CEO Isimob – CTE Matera

, CEO Isimob – CTE Matera Marco Uras, Co-Founder & CEO WiData – CTE Cagliari

Co-Founder & CEO WiData – CTE Cagliari Paolo Sabatino, CEO – Errepi Net

CEO – Errepi Net Riccardo Castrignanò , Dirigente del Comune di Cagliari

, Dirigente del Comune di Cagliari Rodolfo Sardone , Responsabile scientifico CTE Calliope Taranto

, Responsabile scientifico CTE Calliope Taranto Silvia Rita Sedita , Professoressa di Management – Università degli Studi di Padova

, Professoressa di Management – Università degli Studi di Padova Silvia Siciliano, Responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma Ufficio Innovazione e Partenariati Comune di Napoli

Responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma Ufficio Innovazione e Partenariati Comune di Napoli Vincenzo D’Avino, UAS flight engineer, Distretto Tecnologico Aerospaziale – CTE Bari

13:00-14:00 | Networking lunch

14:00 – 16:30 | Tavolo di lavoro con open debate “La città interconnessa”