Cives 2.0: torna il corso di alta formazione di Anci Campania

Torna «CIVES 2.0», la scuola di amministrazione pubblica per under 35. Sabato 9 novembre è previsto il primo appuntamento del nuovo ciclo di appuntamenti organizzato da Anci Campania e finanziato dalla Regione Campania attraverso il «Programma Scuola Viva – Azioni di accompagnamento». L’iniziativa si rivolge ai giovani amministratori e membri dei forum dei giovani under 35 dei comuni campani. Saranno 40 i partecipanti selezionati che potranno assistere alle lezioni tenute da esperti nei più importanti ambiti dell’amministrazione pubblica. Per dieci sabato gli «studenti» saranno impegnati in lezioni teoriche, workshop dedicati e laboratori con i sindaci. Un approfondimento speciale sarà dedicato quest’anno alla modernizzazione della pubblica amministrazione attraverso l’impiego dell’Intelligenza Artificiale. I giovani selezionati parteciperanno ai Training Camp (10 giornate di corso intensivo ed immersivo su molteplici tematiche di interesse per l’amministrazione di un ente locale) e saranno poi protagonisti dei Civic Training Days durante i quali attraverso incontri pianificati negli istituti scolastici superiori, si prodigheranno nel diffondere nei giovani studenti una visione positiva dell’impegno nell’amministrazione della cosa pubblica, rendendo noti i compiti e le responsabilità delle istituzioni locali e diffondendo il senso ed il bisogno di sana amministrazione, di perseguimento e conservazione dello stato di legalità. Fino alle ore 12 del 4 ottobre 2024 è possibile iscriversi gratuitamente al nuovo ciclo formativo del progetto «CIVES 2.0» dell’Anci Campania.