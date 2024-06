Civicrazia, allarme truffe e aumento polizze Rc auto. Decalogo di proposte a tutela del cittadino-utente

L’ANSA ha pubblicato la seguente nota sul Convegno di Civicrazia contro le truffe assicurative svoltosi nei giorni scorsi alla Sala Zuccari del Senato. Ecco di seguito il testo:

Negli ultimi 12 mesi il premio assicurativo medio delle Auto in Italia e’ aumentato di oltre il 27% arrivando a superare i 600 euro l’anno a fine 2023. All’aumento delle polizze concorrono le truffe assicurative nonchè il mancato obbligo assicurativo mentre si va estendendo il fenomeno delle auto con la cosiddetta “estero vestizione”, ovvero un veicolo italiano con targa straniera. E l’allarme lanciato nel corso di un convegno svoltosi nei giorni scorsi nella Sala Zuccari del Senato, promosso da Civicrazia, l’organizzazione sociale fondata su valori ed i principi della Difesa civica. Secondo le stime della Polizia di Stato – ha sottolineato Riccardo Vizzino, responsabile del settore Antifrode di Civicrazia – in Italia il 13% dei veicoli, circa 5 milioni, risulta essere sprovvisto della polizza assicurativa per la Rca. Una perdita di 1,271 miliardi di danni all’erario e pesanti ricadute sul Fondo di Garanzia vittime della strada che interviene per conto dei soggetti sprovvisti di assicurazione, anticipando e liquidando il risarcimento alla controparte che ha subito il danno. Dal confronto sono emerse una serie di iniziative e di proposte che,saranno formalizzate in un documento da indirizzare ai presidenti delle commissioni Giustizia e Attività produttive di Camera e Senato. Tra le proposte, contenute in un decalogo illustrato da Giuseppe Fortunato Coordinatore Sportello Unico Internazionale Difesa Civica, una riforma della competenza giurisdizionale che preveda procure con sezioni specializzate e l’attribuzione del danno al luogo in cui è stata stipulata la polizza; la mobilitazione degli Ordini e Collegi professionali contro i falsi professionisti; allertare Procure, Prefetture e Questure contro i “centri fantasma”, ovvero strutture che spesso operano in violazione delle norme amministrative e sanitarie, per certificare danni alle persone; monitorare il fenomeno criminale dell'”estero vestizione” del veicolo, tramite cui non si paga il bollo e la revisione e si eludono contravvenzioni e aliquote; istituire una banca dati antitruffa, incrociando i dati dei veicoli immatricolati e dati degli assicurati.

Giuseppe Fortunato (Coord. Sportello Unico Intern. Difesa Civica)

Avv. Riccardo Vizzino (Responsabile nazionale Antifrode)