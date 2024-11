Civiltà mediterranea, rassegna al via a Benevento. Si parte con Schiavone e McClintock: dibattito su Cleopatra

“Avventure e passioni del Mediterraneo. Egitto – Roma – Grecia” è il titolo della rassegna che prenderà il via la prossima settimana a Benevento per presentare al grande pubblico opere di studiosi che indagano le diverse culture che si affacciano e gravitano sul Mare Mediterraneo che – come lo definì Fernand Braudel – “non è una civiltà ma più civiltà accatastate le une sulle altre, non una sola cultura ma popoli e razze che per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e opporsi gli uni agli altri”. A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore unico di Sannio Europa (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale), promotrice della nuova iniziativa culturale.

Si partirà dall’Egitto con la presentazione il 6 novembre (ore 17.00), tra i reperti egiziani del Museo del Sannio, di “Cleopatra. Una donna” di Aldo Schiavone. L’autore dialogherà con Aglaia McClintock della regina di Egitto che, secondo l’autorevole studioso, fu l’ideatrice del piano di conquistare il potere sul mondo che di solito si attribuisce a Cesare. Se il piano di Cleopatra si fosse realizzato, l’asse politico e culturale dell’impero romano si sarebbe spostato definitivamente a Oriente. Cleopatra sarebbe diventata così la garante di questo nuovo equilibrio, mettendo l’Egitto alla guida di un sistema di dominio organicamente integrato in quello romano.

Il cartellone della rassegna verrà presentato alla Stampa martedì prossimo, 5 novembre (ore 12,00), presso il “Giardino del Mago” – Palazzo Casiello in Piazza Santa Sofia a Benevento (in caso di maltempo la conferenza si terrà nella “Sala Vergineo” del Museo del Sannio).

All’incontro con i giornalisti interverranno il Presidente della Provincia Lombardi, l’Amministratore di “Sannio Europa” Del Vecchio, il professor Gaetano Natullo (Direttore DEMM presso Unisannio) e Aglaia McClintock (delegata alla Cultura DEMM Unisannio).