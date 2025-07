Claudio Amendola: “Nessuna IA potrà mai fare le battute di mio padre”

Roma, 28 lug. (askanews) – Il nuovo ospite di Tintoria è stato Claudio Amendola – nella puntata registrata il 7 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica – che è arrivato al “podcast più rilassato d’Italia” direttamente dal set della nuova stagione de “I Cesaroni”, l’atteso ritorno sullo schermo di cui è sia protagonista che regista. Amendola è stato il protagonista di una puntata a cuore aperto partendo dai ricordi d’infanzia, lui figlio d’arte sia da parte di padre che di madre, arrivando alle avventure dell’adolescenza e della giovinezza. Uno dei simboli più importanti della romanità ha raccontato le sue prime esperienze sul set, l’amicizia con Ricky Memphis nata grazie al Maurizio Costanzo Show, e anche un particolare viaggio in Thailandia insieme a un amico con un finale a sorpresa. Amendola ha visto l’evolversi del cinema dagli anni ottanta fino a oggi, osservando anche tutta la macchina produttiva con uno sguardo privilegiato.

“Nel cinema siamo andati avanti con la tecnologia, avevamo dei riflettori che ci cuocevano. Oggi invece è tutto delicatissimo, la pellicola si impressiona anche solo se le scoreggi sopra. La tecnologia aiuta ma alla fine rimangono sempre e solo le emozioni. Per questo non sono preoccupato riguardo all’intelligenza artificiale, perché so che non potrà mai dire quella battuta come la diceva mio padre, non potrà mai avere l’espressività di Elio Germano e Luca Marinelli. Per fortuna il nostro mestiere è ancora fatto di emozioni. Non c’è computer che possa riprodurre l’artigianalità del cinema”.

La puntata numero 266 è tutto questo, ma anche molto altro e sarà online a partire dalle 12.30 di martedì 29 luglio. Con oltre 250 puntate e più di 100 milioni di visualizzazioni e ascolti, Tintoria è ormai diventato un punto di riferimento nel mondo dei podcast comedy italiani, vincendo infatti anche il prestigioso Premio della Satira Forte dei Marmi e il Premio del pubblico Amazon Music de Il Pod. Tintoria è co-prodotto da The Comedy Club e distribuito su Youtube, sull’app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).