Claudio Baglioni, 40 anni dopo: “La vita è adesso, il sogno è sempre” diventa mito. Vinile, arte e tour per un capolavoro senza tempo

di Alessandra Del Prete

Che cos’è un disco, quando diventa leggenda?

Nel caso di Claudio Baglioni, La vita è adesso è molto più di un album: è un’epoca. È l’Italia degli anni Ottanta racchiusa in dieci tracce che parlano d’amore, quotidianità, malinconia e sogno. È un suono che ha accompagnato milioni di vite. Quarant’anni dopo, quel capolavoro torna con un nuovo nome – La vita è adesso, il sogno è sempre – e con la stessa voglia di emozionare.

Era l’8 giugno 1985 quando il cantautore romano, all’apice della sua carriera, pubblicava un disco destinato a fare la storia: 4,5 milioni di copie vendute, 27 settimane consecutive al numero uno in classifica, oltre un anno stabile nelle prime posizioni. Record che ancora oggi non sono stati superati nella discografia italiana. Oggi, quel disco ritorna. Ma non con nostalgia. Piuttosto, con l’ambizione di restare attuale.

Il progetto 2025 di Baglioni è un’operazione multidimensionale che tiene insieme musica, arte e performance dal vivo. C’è un remake integrale del disco, risuonato in presa diretta nei Forum Studios di Roma insieme a 21 musicisti e coristi, e disponibile in vinile, CD e digitale (in Dolby Atmos, ovviamente). Ci sono sonorità nuove, arrangiamenti rinfrescati, ma l’anima resta intatta. La tracklist originale è affiancata da un brano inedito, Il sogno è sempre, piccolo inno sinfonico registrato con l’Orchestra Italiana del Cinema e il Coro Giuseppe Verdi.

E poi c’è il cofanetto super deluxe, per veri cultori del culto Baglioni: mille copie numerate, un doppio vinile 180g, e un libro d’artista curato da Emiliano Ponzi. Un coffee table book di grande formato che reinventa in immagini le emozioni e i simboli del disco. Ogni tavola di Ponzi è una citazione visiva del mondo baglioniano: dettagli, attese, amori, periferie dell’anima.

L’altro volto di questa celebrazione è il palco. Dopo quindici anni di assenza dalle grandi location outdoor, Baglioni tornerà live con il GrandTour “La vita è adesso”, 40 concerti in tutta Italia tra giugno e settembre 2026. Ad anticiparlo sarà un evento esclusivo il 27 settembre 2025 a Lampedusa, isola simbolo nella vita artistica e personale del cantautore.

E se la scaletta include, per la prima volta in versione integrale, tutte le tracce dell’album del 1985, il concerto sarà anche un viaggio nei sessant’anni di carriera di un artista che ha saputo parlare d’amore, senza mai essere banale, e di vita, senza mai essere retorico.

Con questa nuova incarnazione de La vita è adesso, Baglioni non si limita a celebrare un anniversario: rilancia il concetto di album come opera totale. Una narrazione fatta di suoni, immagini, emozioni. Un ponte tra generazioni.

In un’epoca di playlist infinite e contenuti usa-e-getta, lui scommette ancora sul racconto lungo, sull’arte che resta. E ci ricorda che, se è vero che la vita è adesso, i sogni – quelli veri – non finiscono mai.