Claudio Barontini Photos, i volti e la storia: prorogata la mostra a San Giorgio La Molara

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

La mostra Claudio Barontini Photo, i volti e la storia, doveva terminare domenica 3 settembre, ma visto il grande successo di critica e l’interesse che ha mostrato il pubblico il Comune di San Giorgio La Molara, il direttore artistico prof. Giuseppe Leone con Alessandro e Maurizio Iazeolla, curatori della mostra, hanno deciso di prorogare l’esposizione fino al 30 settembre 2023.

Inaugurata il 19 maggio la mostra propone una selezione di sessanta fotografie in bianco e nero, tra scatti iconici e foto ancora inedite di Barontini, tra i più conosciuti fotografi contemporanei. La mostra ripercorre infatti buona parte del suo percorso artistico, dagli anni 90 a oggi, mettendo in luce la sua visione che lo colloca in bilico tra il ritrattista e l‘abile narratore per immagini. Ci sono gli ormai celebri ritratti fotografici scattati a Patti Smith, Re Carlo III d‘Inghilterra, Lindsay Kemp, Vivienne Westwood, Mario Monicelli, Vittorio Gassman, Sofia Loren, Franco Zeffirelli e molti altri personaggi che hanno segnato gli ultimi decenni. Ma anche fotografie inedite o esposte per la prima volta e tratte dai volumi dell’autore Silentium Matera, Cave Canem , New York, Muscolai e Cinque Terre. I giorni della vendemmia.

L’evento, promosso dal Comune di San Giorgio La Molara con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Benevento, Comunità Montana del Fortore, in collaborazione con l’Associazione Culturale Exordium, si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio di San Giorgio La Molara attraverso la cultura e per consolidare la Pinacoteca, ex Convento dei Domenicani, come polo culturale ed espositivo di rilievo nazionale.

Claudio Barontini nato a Livorno nel 1954. Ha iniziato a fotografare nel 1973, durante una toun鐺 della cantante Milva, di cui per otto anni ha suonato il basso nella sua band. Ha iniziato a collaborare come fotogiornalista con l’Europeo e poi con svariati magazine italiani ed esteri. Dal 2010, all’attività di fotoreporter, ha affiancato quella espositiva in gallerie d’arte, musei e spazi pubblici.

L’esposizione è accompagnata dalla pubblicazione dell’omonimo libro/catalogo Claudio Barontini PHOTOS, edito da Bandecchi & Vivaldi Editore con testi di Nicola De Vizio, Giuseppe Leone e di Alessandro e Maurizio Iazeolla.

Nelle sale della Pinacoteca sono inoltre proiettati alcuni filmati su l’opera di Barontini.

La mostra resterà aperta con ingresso gratuito in corso Umberto I, a San Giorgio La Molara, tutti i giorni. Dalle ore 10 alle ore 13 (inclusi i festivi) fino al 30 settembre 2023.

Per informazioni: pinacotecasangiorgiolamolara@gmail.com