Claudio Bassoli, ratificata la nomina a vice presidente dell’American chamber of commerce in Italy

La 110° assemblea dell’American Chamber of Commerce in Italy, istituzione non-profit affiliata alla Chamber of commerce di Washington D.C. – network di 117 camere di commercio americane in 103 paesi con oltre 3 milioni di imprese associate – ha aggiornato il proprio board nella seduta odierna presieduta da Stefano Lucchini. In particolare, nell’ambito della assemblea annuale dei soci per il Comitato esecutivo, è stato confermato il vicepresidente vicario Luca Franzi, Aon, per il secondo mandato 2025-2027, ed è stata ratificata la nomina a vicepresidente di Claudio Bassoli, Hpe per il biennio 2025-2027.

Sono stati inoltre confermati i consiglieri già cooptati nel corso dell’esercizio 2024/2025, ossia: Mario Abate, partner, director Us Desk, Pavia e Ansaldo studio legale; Andrea Guerzoni, global vice chair – strategy and transactions, EY Global; Alessandro La Volpe, amministratore delegato, IBM Italia; Teodoro Lio, amministratore delegato, Accenture Italia; Giulio Tremonti, presidente, Aspen Institute; Mario Vanni, consigliere di amministrazione, Spencer Stuart Italia. Anna Clementina Veclani, Managing Director per l’Italia e il Sud Europa Boeing Italy, è stata infine nominata come nuovo consigliere nel Board.

“I nuovi ingressi nel Board di AmCham Italy – afferma il consigliere delegato Simone Crolla – porteranno un significativo contributo alle attività di questa istituzione che nel 2025 celebra i 110 anni di vita. Un traguardo importante, che ricorda quanto siano solide e radicate le relazioni economiche, commerciali, politiche e culturali tra Italia e Stati Uniti, ci riempie di orgoglio e al contempo di responsabilità nell’adempimento del nostro mandato. Molti sono i risultati conseguiti nell’arco dei dodici mesi che ci separano dalla precedente Assemblea Annuale, grazie all’eccellente lavoro di squadra che ha coinvolto la sede di AmCham Italy a Milano, le reti delle 23 rappresentanze locali in 20 Regioni italiane – e delle 8 rappresentanze locali negli Stati Uniti d’America. Grazie all’attività dei suoi 13 Comitati Advocacy, AmCham Italy ha potuto inoltre fornire ai propri associati degli eccellenti strumenti di analisi per interpretare l’attuale congiuntura dei rapporti transatlantici, con policy paper di qualità e proposte fattive. La base associativa, inoltre, si è ulteriormente arricchita, arrivando a quota 612 Soci. Tutto questo permetterà ad AmCham di proseguire con efficacia nella sua convinta azione di sostegno e promozione delle relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti, a beneficio di entrambi i Paesi in termini di crescita, benessere e diffusione dei valori democratici”.