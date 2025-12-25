Claudio Calabi nominato presidente di Arepo Fiduciaria

L’assemblea dei soci di Arepo Fiduciaria, società controllata al 100% da Banca Profilo Spa, tenutasi ieri, ha deliberato la nomina di Claudio Calabi a presidente del Consiglio di amministrazione. Il presidente affiancherà Massimo Longhi, ad di Arepo Fiduciaria, nel percorso di ulteriore rafforzamento e sviluppo della società.

Claudio Calabi vanta una lunga e consolidata esperienza manageriale ai massimi livelli del panorama industriale e finanziario italiano.

Nel corso della assemblea è stata inoltre deliberata la nomina in Consiglio dell’avvocato Maria Rita Scolaro, membro del Consiglio di Banca Profilo e Arepo Bp.

“Le nuove nomine – spiega una anota – si inseriscono in un più ampio processo di consolidamento della governance di Arepo Fiduciaria, che si pone l’obiettivo di sostenere in modo efficace la strategia di crescita e il continuo presidio dei più elevati standard di professionalità e servizio a favore della clientela”.