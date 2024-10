Claudio Calabi per il rilancio del gruppo di Chiara Ferragni

Claudio Calabi è il nuovo amministratore unico di La Fenice, la società centrale del gruppo Ferragni. Attualmente presidente di Risanamento e noto per aver gestito il risanamento di Italtel-Psc, Calabi vanta un’esperienza significativa nella ristrutturazione di grandi realtà aziendali, ricoprendo in passato ruoli di rilievo come amministratore delegato di RCS e del Sole 24 Ore. Grazie alla sua competenza nella gestione di gruppi complessi, Calabi è scelto per riportare La Fenice su un percorso di crescita e sviluppo. Chiara Ferragni e Paolo Barletta, attuali amministratore delegato e presidente, lasceranno la gestione, e l’assemblea ufficializzerà la nomina di Calabi con pieni poteri.