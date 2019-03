Claudio Cerchione tra i 15 migliori ematologi Under 40 del mondo

Claudio Cerchione, onco-ematologo dell’équipe di Ematologia Irst Irccs ed originario di Napoli, è stato recentemente nominato ambasciatore per l’Italia da parte dell’MD Anderson – Society of Hematologic Oncology, che è tra i primi ospedali al Mondo per la cura dei tumori dove il dr. Cerchione ha trascorso un periodo affiancando ematologi di fama mondiale. Recentemente è stato nominato dall’Associazione Europea di Ematologia come uno dei migliori 15 ematologi Under 40 al mondo, ed ha avviato un’importante e proficua collaborazione di ricerca e ottenuto la nomina di Ambasciatore dell’MD Anderson – Society of Hematologic Oncology per l’Italia.

L’MD Anderson è uno dei migliori centri oncologici statunitensi e mondiali. Alcuni dei suoi più affermati ricercatori hanno creato, nel 2012, la Society of Hematologic Oncology.

Tale società è senza scopo di lucro, ed ha l’obiettivo di promuovere la ricerca, la formazione, la prevenzione, gli studi clinici e le migliori cure per i pazienti affetti da neoplasie ematologiche. Nell’ottica di creare una rete internazionale tra esperti di oncologia ematologica, la Soho ha dato vita a un “Ambassador Program” di cui è entrato a far parte il dottor Cerchione.