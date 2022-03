Il gruppo Gnutti Carlo sceglie Claudio De Conto come amministratore delegato. Nella cabina di regia del gruppo industriale specializzato in componenti ad alta precisione per l’automotive prende il posto di Paolo Groff. Milanese, 59 anni, una laurea alla Bocconi, De Conto è l’attuale presidente di Prysmian. In passato è alla Pirelli per oltre 20 anni.