Claudio Descalzi confermato Amministratore delegato e direttore generale dell’Eni

Il consiglio di amministrazione di Eni ha oggi nominato amministratore delegato e direttore generale Claudio Descalzi, al quale ha conferito i poteri di amministrazione della società con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge. Descalzi è al quarto mandato alla guida di Eni. Il cda ha poi confermato il ruolo centrale del Presidente, Giuseppe Zafarana, nel sistema dei controlli interni, riconoscendogli, in particolare, il compito di gestire il rapporto gerarchico del Responsabile della funzione Internal Audit nei confronti del Consiglio. Inoltre, il presidente, si legge in una nota, svolgerà le sue funzioni statutarie di rappresentanza gestendo, in particolare, i rapporti istituzionali della società in Italia, in condivisione con l’amministratore delegato.Il cda ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza. Con riferimento al presidente Zafarana, pur avendo ricoperto l’incarico di Comandante Generale della Guardia di Finanza negli ultimi tre anni, il Consiglio lo ha ritenuto indipendente considerando che da un punto vista formale, non sussiste un rapporto di lavoro dipendente del Comandante Generale della Guardia di Finanza con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sussistendo, per legge, solo una dipendenza funzionale con il ministro (e non con il ministero, del quale non è un’articolazione organizzativa). Da un punto di vista sostanziale la Guardia di Finanza gode normativamente di una piena autonomia organizzativa e gestionale; inoltre Zafarana fu proposto per la nomina a Comandante Generale da un ministro dell’Economia e delle Finanze diverso dall’attuale e la carica non è soggetta a spoil system.