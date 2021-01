Claudio Monteforte presidente della Piccola Industria di Confindustria Benevento

E’ Claudio Monteforte il presidente della Piccola Industria di Confindustria Benevento. Lo ha deciso questa mattina l’Assemblea della Piccola Industria (alla quale aderiscono tutte le imprese iscritte in Confindustria Benevento e che hanno fino a venti dipendenti) riunitasi per il rinnovo dei vertici che guideranno le piccole imprese per il mandato 2021-2025. Presente all’assemblea con il presidente uscente di Confindustria Benevento Filippo Liverini, il presidente designato Oreste Vigorito, che nel corso del suo intervento ha manifestato l’apprezzamento per il lavoro messo in campo ed incoraggiato ad andare avanti con tenacia e convinzione per poter essere promotori e protagonisti delle trasformazioni in atto, nonché portatori di benessere e sviluppo del sistema delle piccole e medie imprese e del territorio. Carlo Robiglio, presidente nazionale PI Confindustria, in collegamento web, ha rivolto i suoi auguri “a Pasquale Lampugnale, che dopo aver guidato la Piccola Industria del Sannio è ora presidente della Piccola Industria di Confindustria Campania, e a Claudio Monteforte, suo successore alla guida delle pmi di Confindustria Benevento”.

“Credo che lavorare in prima linea sia un passo indispensabile per mettere la propria esperienza e la propria persona a disposizione di un sistema di piccole e medie imprese che ha bisogno di organizzazioni solide e fattori strategici per poter competere nel mondo”, ha dichiarato Claudio Monteforte subito dopo la sua elezione. “Sapere di poter contare sull’intera filiera istituzionale – ha continuato -, testimoniata dalla presenza oggi del presidente nazionale PI Carlo Robiglio e del Presidente Regionale PI Pasquale Lampugnale offre orizzonti e basi sicure su cui creare un percorso virtuoso e duraturo lungo cui muovere la nostra azione. Se oggi abbiamo una identità ed un base coesa su cui costruire i nostri progetti è grazie a chi mi ha preceduto che ha saputo coniugare visione, cuore e coraggio in un contesto con grandi opportunità ma altrettante complessità. A Pasquale Lampugnale, che sarà ancora parte della mia squadra e che oggi ha raggiunto già più importanti traguardi voglio rivolgere un ringraziamento sincero. Ha creduto in me e mi ha introdotto attivamente nel sistema associativo consentendomi di crescere ed identificarmi sempre di più in Confindustria, laboratorio di progetti ed idee a servizio delle imprese”. “La provincia di Benevento – ha proseguito Claudio Monteforte – è caratterizzata dalla presenza di oltre il 98% di piccole e medie imprese attive in tutti i settori merceologici e che occupano oltre l’80% dell’intera forza lavoro. Questi elementi ci consentono di orientare al meglio le azioni da mettere in campo. Sono consapevole di affrontare questa sfida in uno dei periodi più bui della storia, è proprio in questi momenti in cui si rischia di vacillare ed essere forti in certe situazioni è terribilmente complicato, ma sono certo che tutti insieme e con la tenacia che contraddistingue noi sanniti, saremo capaci di fabbricare una barca solida per poter navigare in un mare così tempestoso”. “Le direttrici di sviluppo che intendo portare avanti, affiancato dalla mia squadra – ha affermato ancora il neo presidente -, sono Digitalizzazione, Innovazione, Energia e Cultura d’impresa. Il nostro Paese resta sempre più indietro in Europa per grado di digitalizzazione dell’economia e della società anche a causa della scarsa educazione tecnologica. Saremo motori del cambiamento, guideremo le nostre imprese verso processi ed adeguamento necessario ad agganciare i livelli degli altri competitors, offrendo soluzioni ed opportunità per colmare i gap ancora esistenti. Porteremo avanti delle best practices sull’innovazione quali HacKsannio e lavoreremo con in Digital Innovation Hub ed i Competence Center per sviluppare progetti innovativi e agevolare le trasformazioni tecnologiche necessarie alle imprese.

Favoriremo il passaggio verso il Green New DEAL, agganciando opportunità di investimenti e cerando condizioni per il rispetto dei parametri da raggiungere.

L’industria, infatti, non soltanto avrà la necessità di migliorare le proprie performances produttive per rimanere competitiva, ma dovrà allinearsi – e in un certo senso diventare strumentale – agli obiettivi di completa decarbonizzazione cui l’Ue punta per il 2050. Proseguiremo il nostro importante tracciato sulla cultura d’impresa per orientare le imprese verso le direttrici e gli asset attraverso le quali programmare percorsi di crescita e di valorizzazione delle proprie competenze. Sono consapevole di poter contare su una valida squadra di Consiglio Direttivo composta da colleghi imprenditori attivi, ciascuno per le proprie competenze, in settori strategici. Vorrei tuttavia che ciascuno di noi si sentisse protagonista e parte attiva di questo Progetto di Futuro che solo Insieme ed Uniti potremo realmente raggiungere”.

La squadra

Claudio Monteforte (presidente);

Letizia Rillo (vice presidente);

Giovanni Caturano (consigliere);

Fulvio De Toma (consigliere);

Antonio Errico (consigliere);

Ioanna Mitracos (consigliere);

Mario Rosa (consigliere);

Giorgio Vergona (consigliere).

Della squadra di presidenza fa parte di diritto Pasquale Lampugnale in qualità di past president.

Il profilo

Claudio Monteforte, classe 1969 è amministratore delegato, cofondatore e socio azionista dell’azienda Idnamic Italia srl con sede legale ed operativa a Pietrelcina.

Idnamic Italia srl da più di 26 anni opera nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di torri per la misurazione del vento e per l’analisi e l’elaborazione dei dati del vento. In particolare l’azienda fornisce servizi essenziali per la realizzazione e la gestione dei parchi eolici.

Claudio Monteforte ha conseguito la Laurea magistrale in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale e quella triennale quale operatore giuridico d’impresa, entrambi con il massimo dei voti.

La sua formazione si è completata grazie ad un master universitario di 1° livello in studi economici avanzati.

Monteforte ha realizzato numerose esperienze lavorative all’estero. Attualmente è anche amministratore e socio di Idnamic SL a Saragozza in Spagna, precedentemente è stato azionista di Idnamic South America e Idnamic Cile a Santiago del Cile (Cile),Idnamic do Brasil Energias, a Curitiba (Brasile), e Idnamic East S.r.l.a Bucarest (Romania).

Ha realizzato esperienze imprenditoriali anche nel campo dell’editoria grazie alla testate giornalistica on line NTR24 di cui è stato editore e proprietario sino al 2017.

Ha maturato esperienze anche nel settore immobiliare in qualità di socio dell’immobiliare holding srl a Milano e Bologna, società attiva nel settore della gestione e dell’amministrazione dei condomini.

Monteforte vanta esperienze anche nel settore dell’amminsitrazione e gestione di Euro Project, Associazione tra professionisti attiva a San Giorgio la Molara (BN).

Le cariche associative in Confindustria Benevento, iniziano per Claudio Monteforte nel 2016, quando entra a far parte del Consiglio Direttivo Piccola Industria Benevento guidato da Pasquale Lampugnale.

Inizia così la su scalata associativa, dapprima con la sua nomina nel Consiglio Direttivo di PI Confindustria Campania, poi grazie alla sue designazione nel Consiglio Generale di Confindustria Benevento e successivamente entrando a far parte, in qualità di delegato nazionale, del gruppo di lavoro PMI Day di Viale dell’Astronomia.

Abstract del programma