Claudio Silvestri entra nella giunta della Federazione nazionale della Stampa Italiana. Il segretario del Sindacato Unico dei Giornalisti della Campania è eletto insieme ad altri 10 colleghi professionisti e 3 collaboratori. Per il diretto interessato “si tratta di un risultato importantissimo se pensiamo che il sindacato in Campania è stato ricostruito da zero dopo il tracollo della vecchia Assostampa”.