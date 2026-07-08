Claudo Tancredi Palma a capo dell’ufficio di Bruxelles della Regione Campania

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nomina Claudio Tancredi Palma nuovo dirigente del Settore “Relazioni istituzionali e Ufficio comunitario regionale” della giunta. L’incarico è stato formalizzato con un decreto presidenziale firmato il 2 luglio e rientra nella recente riorganizzazione degli uffici che operano a diretto supporto del presidente. Tancredi Palma guiderà il settore che cura i rapporti istituzionali e gestisce la sede della Regione Campania a Bruxelles, recentemente acquistata da Palazzo Santa Lucia per 857mila euro. Per assumere il nuovo incarico, il dirigente ha ottenuto un periodo di aspettativa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove era in servizio. Il rapporto di lavoro con la Regione Campania avrà durata pari al mandato del presidente Fico, salvo eventuale revoca anticipata. Si tratta della formula normalmente prevista per gli incarichi fiduciari di diretta collaborazione con il vertice dell’amministrazione regionale, che cessano automaticamente con la conclusione del mandato presidenziale.