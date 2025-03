Claymore, un’epica avventura tra guerriere e demoni

di Alessandro Spagnuolo

Nel vasto panorama degli anime* dark fantasy, Claymore (クレイモア, Kureimoa) è una serie che ha conquistato il cuore di numerosi lettori con la sua atmosfera cupa, i combattimenti coreografati con maestria e una storia avvincente capace di tenere lo spettatore con il fiato sospeso. Tratto dall’omonimo manga shōnen (concluso in 27 tankōbon 単行本 lett. “libro singolo”) volumi singoli, scritto e disegnato da Norihiro Yagi (八木 教広), pubblicato tra il 2001 e il 2014 sulla rivista Monthly Shōnen Jump, l’anime è stato prodotto dallo studio Madhouse (株式会社 マッドハウス?, Kabushiki-gaisha Maddohausu) e trasmesso nel 2007 diretto da Sabu (サブ?), pseudonimo di Hiroyuki Tanaka (田中博行, Tanaka Hiroyuki) per un totale di 26 episodi.

Finale alternativo al manga

Seguendo fedelmente i primi undici numeri, tuttavia, invece di continuare con il materiale originale, l’opera prende una direzione diversa con un finale inedito creato appositamente per la versione animata in mancanza di materiale sufficiente dal manga. Questo ha lasciato insoddisfatti molti fan, che avrebbero preferito un adattamento più fedele alla storia originale. Tuttavia ciò non toglie valore nel suo complesso, rimanendo un prodotto di grande qualità e un punto di riferimento per gli amanti del genere.

Trama (senza spoiler)

La storia si svolge in un mondo medievale oscuro e dominato dalla paura, dove creature chiamate Yoma (demoni) sono esseri mostruosi, capaci di divorare gli umani con il potere di assumerne l’aspetto e introdursi facilmente nei villaggi confondendosi con gli altri simili, seminando morte e distruzione. Per contrastare questa minaccia, un’organizzazione segreta ha creato le Claymore, guerriere ibride con sangue di Yoma, dagli occhi argentati, dotate di una forza sovrumana, ma condannate a una vita di isolamento e sofferenza. La protagonista, Claire (クレア, Kurea, metà umana e metà demone), un giorno, durante le sue missioni, salva un ragazzo orfano, Raki (ラキ), la cui famiglia è stata sterminata, e colpita dal suo coraggio e forza decide di seguirla in un cammino pieno di difficoltà. Le missioni diventano sempre più dure e la guerriera inizia a sospettare che l’Organizzazione per cui lavora possa avere intenzioni oscure nei suoi confronti, forse addirittura volerla eliminare. La storia, quindi, non è solo una lotta contro mostri, ma anche un viaggio di crescita personale per la protagonista, che si troverà a interrogarsi sulla sua esistenza e sul sistema di cui fa parte.

Fin dalle prime puntate Claymore si presenta come un’opera che non ha paura di esplorare temi come la solitudine, la vendetta, la moralità e la perdita dell’umanità in un contesto di violenza e sopravvivenza affrontandole con una profondità emotiva che fa sì che lo spettatore si senta coinvolto con le vicende e le lotte interiori dei personaggi. Il contesto in cui le guerriere operano è pieno di misteri e sfumature, con organizzazioni segrete e alleanze difficili da interpretare. Ogni battaglia è combattuta non solo sul piano fisico, ma anche su quello psicologico, e costantemente ci si interroga su chi sia veramente il nemico.

Stile visivo e qualità dell’animazione

L’anime è noto per il suo comparto visivo di alta qualità, caratterizzato da un’animazione fluida e da un character design realistico dal punto di vista del disegno, in linea con lo stile del manga originale, distintivo e affascinante. I personaggi sono resi con linee decise, mentre l’ambientazione riesce a catturare la desolazione del mondo in cui si svolgono gli eventi. La tonalità scura e l’uso delle ombre sono in perfetta sintonia con la natura cupa della storia. Le scene di combattimento sono uno degli altri punti di forza della serie, ben coreografate e sempre intense. L’evoluzione delle abilità delle Claymore, nonché i loro limiti, vengono esplorati con grande attenzione, creando un senso di tensione che si mantiene costante nel corso della storia. La violenza, pur presente, non è mai gratuita ma è al servizio della trama, ed è proprio attraverso la brutalità dei conflitti che emergono le verità più profonde riguardo i personaggi e il loro destino.

Uno degli elementi distintivi di Claymore è la sua capacità di unire azione e dramma psicologico. Le guerriere protagoniste non sono semplici combattenti, ma donne segnate da un passato tragico e da una continua lotta interiore tra la loro natura umana e la parte mostruosa che minaccia di sopraffarle in qualunque momento. La serie esplora temi complessi come il destino, l’identità e il prezzo della vendetta.

Le sequenze di combattimento sono uno dei punti di forza dell’opera: ogni scontro è strategico evitando la ripetitività tipica di molti **shōnen. La serie, infatti, si avvicina più a un ***seinen, con una narrazione matura sempre funzionale alla costruzione del mondo e dei personaggi, non deludendo le aspettative, soprattutto per gli amanti delle storie intense e drammatiche, in cui la lotta tra il bene e il male è solo uno degli aspetti di un conflitto più grande e più ambiguo senza mai scadere nel banale.

Molti vedono in Claymore un richiamo alle prime fasi dell’opera capostipite di questo genere: Berserk (ベルセルク, Beruseruku) pubblicato nel 1996, quando l’opera di Kentarō Miura (三浦 建太郎, Miura Kentarō morto il 6 maggio del 2021) era caratterizzata da uno stile crudo e diretto. Le somiglianze tra le due serie emergono soprattutto nell’ambientazione medievale, nel tratto incisivo e irregolare del disegno e nell’assenza di poteri straordinari o evoluzioni improvvise dei personaggi. Inoltre, entrambe esplorano tematiche legate alla mostruosità, sia in senso fisico che metaforico, creando un’atmosfera cupa e inquietante. Così come i primi volumi di Berserk segnarono una rottura rispetto alle convenzioni del genere, anche Claymore si distingue per la sua identità forte e originale. È proprio questa capacità di distinguersi dalla massa a creare un legame tra le due opere, pur mantenendo ciascuna la propria unicità.

Musiche

Anche la musica gioca un ruolo fondamentale nell’immersione dello spettatore: la colonna sonora, composta da Masanori Takumi (宅見将典, Takumi Masanori), spazia tra orchestrazioni drammatiche e brani carichi di tensione, con un opening iconico, Raison d’être dei Nightmare (band J-rock/Visual Kei giapponese), che cattura perfettamente l’essenza dell’opera.

Adattamenti a film o videogiochi

Nonostante il suo impatto sulla scena anime, Claymore non ha ricevuto un seguito diretto, né film o spin-off ufficiali. Tuttavia, il manga prosegue oltre gli eventi dell’anime, approfondendo ulteriormente la storia e i personaggi. Nel 2008 è stato rilasciato un videogioco per Nintendo DS, mai arrivato ufficialmente in Occidente, che permetteva ai fan di immergersi nel mondo della serie attraverso un gameplay action con elementi strategici.

Live action

Attualmente è in lavorazione una serie televisiva live action (come lo è stato per One Piece di Netflix). Il progetto nasce dalla collaborazione tra CBS Studios e Propagate Content, con il supporto dell’editore giapponese Shūeisha (集英社). Tra i produttori esecutivi spicca Masayori Oka, detto Masi (岡 政偉, Oka Masayori), attore noto per le sue interpretazioni in Heroes e Hawaii Five-0, oltre che grande appassionato di manga. I fan attendono con entusiasmo ulteriori dettagli su questo progetto, sperando che renda giustizia all’intensità e alla profondità del materiale originale.

Conclusione

Nonostante il tempo trascorso dalla sua uscita, Claymore rimane un anime di grande impatto, capace di affascinare sia per la sua estetica gotica che per la profondità della sua narrazione. Se siete alla ricerca di una storia intensa, oscura e ricca di azione, con personaggi memorabili e un mondo affascinante, allora questa serie fa per voi. Per chi volesse approfondire la storia, il manga offre un’esperienza ancora più completa, ampliando la storia e sviluppando meglio gli eventi narrati.

Un’opera che merita di essere riscoperta, capace di lasciare un segno nel cuore degli spettatori con la sua miscela di epicità, malinconia e tensione emotiva.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è disponibile su Amazon Prime video all’interno di Anime Generation:

https://www.primevideo.com/detail/Claymore/0TTLV6PDG0WLJM8OKHCVNKNUYP

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

**Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

***Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.