“Clean Biotech”, soluzioni green made in Italy per combattere la cimice asiatica

Ridurre lo sviluppo e il danno indotto dalla cimice asiatica (Halyomorpha Halys) alle colture di interesse economico grazie alle formulazioni, completamente biologiche, messe a punto con ‘Clean Biotech’. La start up innovativa ha ottimizzato e brevettato, a livello nazionale e internazionale una tecnologia che consente di ridurre la diffusione della cimice asiatica. “Studi e ricerche condotti in circa 5 anni di lavoro – spiega l’azienda in una nota – hanno portato al brevetto non di un singolo formulato, bensì di una tecnologia innovativa ed ecosostenibile per ottenere la migliore risposta possibile ai danni provocati da questi insetti della famiglia delle Pentatomidae. ‘Clean Biotech’ è una tecnologia biologica a residuo zero, che esclude l’impiego di qualsiasi sostanza caratterizzata da elevato impatto ambientale e residuale nelle derrate alimentari”.