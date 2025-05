Clementina Donisi eletta presidente di Piccola industria Benevento

Clementina Donisi è stata eletta presidente di Piccola Industria Benevento per il quadriennio 2025-2029. Titolare dell’azienda Cosmind srl, subentra a Claudio Monteforte che ha guidato le piccole imprese territoriali dal 2021.

Nata nel 1977, coniugata con due figli, Clementina Donisi è amministratrice della Cosmind srl, azienda con sede a Limatola specializzata nella lavorazione di lamieristica di precisione e carpenteria meccanica, con prodotti di eccellenza nei settori: telecomunicazioni, navale, ferroviario, aeronautico, elettronico. E’ impegnata nel sistema associativo da anni ed in particolare ha ricoperto il ruolo di coordinatrice della Rete #IDONNE di Confindustria Benevento;e di vicepresidente di Confindustria Benevento con delega alla Manifattura, Impiantistica e Meccatronica. “Ringrazio per la fiducia che l’assemblea di Piccola Industria e il presidente Oreste Vigorito hanno riposto in me e nel mio programma di mandato – ha dichiarato Donisi – dopo essere stata eletta -. Formazione, finanza ed innovazione, femminile e fidelizzazione sono i quattro pilastri su cui si baserà il lavoro del prossimo quadriennio: temi fondamentali che intercettano i bisogni reali delle PMI in questo delicato periodo storico e sono comuni alle molteplici identità produttive della nostra base associativa”.

Del nuovo Consiglio di presidenza faranno parte anche Liverini Filippo (vice presidente), Roberta Caporaro, Felice Corrado, Rossella Del Prete, Maria De Rosa, Iannella Barbato, Pasquale Lampugnale, Gianvincenzo Petriella, Letizia Rillo.