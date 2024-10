Clementino alla Reggia per spot contro infortuni lavoro

«La prevenzione è la soluzione»: è questo lo slogan dello spot girato alla Reggia di Caserta per sensibilizzare sulla piaga degli infortuni sul lavoro dal rapper e conduttore televisivo Clementino e dai tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; dalla giornata di lunedì e fino al prossimo 2 novembre, lo spot è trasmesso sui canali della Rai. Diretto da Luciano Fontana e promosso dalla Commissione dei tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, facente parte della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), lo spot ha l’obiettivo di far capire che prevenire significa salvare vite. A supportare l’iniziativa l’Asl Caserta, attraverso il Direttore Generale Amedeo Blasotti, che ne ha garantito il sostegno istituzionale; rilevante anche il supporto fornito dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta guidato da Giancarlo Ricciardelli, che ha contribuito nelle fasi operative delle riprese tenutesi alla Reggia; ad essere coinvolto nelle fasi iniziali del progetto è stato in particolare il personale delle Unità Operative Complesse (Uoc) di Igiene e Medicina del lavoro e di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Quella degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è una piaga dai dati impietosi: nel 2023, certifica la relazione annuale dell’Inail, ci sono state 590.215 denunce di infortuni, di cui 1.147 con esito mortale, in media 3 al giorno; un trend registrato nel 2023 anche negli infortuni provincia di Caserta, dove ci sono stati 12 mortali e 10 malattie professionali. Dati che dunque confermano l’importanza della prevenzione e della divulgazione a tutti i livelli della cultura della sicurezza, con il coinvolgimento di tutte le professionalità necessarie. Lo spot, oltre ai tecnici della prevenzione, vede infatti il ​​coinvolgimento anche di medici del lavoro, ingegneri, giuristi e lavoratori. «D’altronde la sicurezza si fa in squadra», come suggerisce la Nazionale Italiana Sicurezza sul lavoro, sostenitrice del progetto. Importante la risposta delle Istituzioni e degli Stakeholder della regione Campania: hanno infatti sostenuto lo spot anche l’Asl Napoli 1 Centro, la Napoli 2 Nord e la Napoli 3 Sud, le Asl di Salerno, Avellino e Benevento, l’Associazione Medici Competenti Campani , il Comune di Caserta, la Reggia di Caserta, l’Università Federico II di Napoli e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. (