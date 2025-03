Clementino svela “Sorridi e vuoi fumare”: un nuovo inno di sincerità in attesa dei live a Milano e Napoli

Clementino è tornato e lo fa con la sua inconfondibile autenticità: da oggi è disponibile ovunque “Sorridi e vuoi fumare“, il nuovo singolo che anticipa i due attesissimi eventi live invernali a Milano e nella sua Napoli. Il brano, pubblicato da Epic Records Italy/Sony Music Italy, cattura l’essenza più vera del rapper, unendo immagini vivide del quotidiano alla profonda ricerca di un equilibrio interiore tra sogni e difficoltà.

“Sorridi e vuoi fumare” è una finestra aperta sull’anima di Clementino, un artista che non ha paura di mettersi a nudo con la sua consueta purezza. Attraverso liriche malinconiche ma potenti, trasforma la frustrazione in un’espressione quasi liberatoria, confermando la sua straordinaria capacità di comunicare direttamente al cuore del pubblico, senza mai perdere un briciolo della sua incisività.

Le parole del brano, cariche di emotività e introspezione, dipingono un viaggio intenso tra le luci e le ombre dell’esistenza, costellato di momenti di lotta e improvvise epifanie di consapevolezza. Il flow incalzante e la metrica serrata si fondono con una narrazione profondamente personale, dando vita a un pezzo che trascende la semplice forma canzone per diventare un vero e proprio sfogo, un grido di resistenza e resilienza.

L’annuncio di”Sorridi e vuoi fumare“ arriva in concomitanza con la conferma del ritorno di Clementino sul palco per due imperdibili concerti: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli. Queste due date, prodotte e organizzate da Promomusic Italia, si preannunciano come eventi indimenticabili, un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia contagiosa e lo stile inconfondibile di uno dei rapper più amati e poliedrici del panorama musicale italiano.

Sul palco, insieme a Clementino, ci saranno i talentuosi breaker Gino Rota e Salvatore Deflow, accompagnati da una band d’eccezione composta da Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere) e Luigi “Calmo” Ferrara (basso).

Tra musica e impegno televisivo, Clementino continua a dimostrare la sua ecletticità. Reduce dall’esperienza a The Voice Kids, è attualmente protagonista in prima serata su Rai 1 con The Voice Senior. Recentemente, ha anche calcato il palco del Festival di Sanremo come ospite di Rocco Hunt, regalando al pubblico un’emozionante e coinvolgente interpretazione di “Yes I Know My Way” di Pino Daniele.

Clemente Maccaro, in arte Clementino, si conferma un maestro cerimoniere capace di conquistare ogni tipo di pubblico grazie a un mix unico di attitudine underground e carisma da vero showman. Un artista capace di alternare punchline taglienti e momenti di ironia a profonde introspezioni, trasformando le proprie fragilità in musica intensa e sincera. “SORRIDI E VUOI FUMARE” è solo l’ultimo tassello di un percorso artistico in continua evoluzione, un assaggio della potente energia che Clementino è pronto a sprigionare sui palchi di Milano e Napoli.