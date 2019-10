“Click to pray”, arriva il tecno-rosario: si aziona facendo il segno della croce

Arriva il tecno-rosario. Un modo di pregare ultra tecnologico che si aziona facendo il segno della croce. “Il tutto deve avvenire in maniera non frettolosa ma con una gestualità cadenzata propria del pregare”, spiegano gli organizzatori dell’iniziatica Click to pray eRosary presentata oggi in Vaticano. I tempi di esecuzione dunque vanno rigorosamente rispettati o la app non si azionerà. Il costo del tecno-rosario, come fanno sapere gli ideatori, non è bassissimo: è di “99 euro”. Nel cuore del mese missionario straordinario, istituito dal Papa, la Rete Mondiale di Preghiera del Papa ha così lanciato Click To Pray eRosary. “Si tratta di un rosario intelligente con un chiaro obiettivo: pregare per la pace nel mondo. Click To Pray eRosary è un dispositivo interattivo, intelligente che funziona attraverso un’applicazione, e serve per imparare a pregare il rosario. Può essere utilizzato come bracciale e si attiva facendo il segno della croce. È sincronizzato con un’applicazione gratuita con lo stesso nome, che permette di accedere ad un’audioguida, immagini esclusive e contenuti personalizzati sulla preghiera del rosario”, spiegano gli ideatori del sacro gadget della Gadget Teck Inc.