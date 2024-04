Clima, ecco l’app Oc Green Walk: rendiconta la Co2 emessa per andare a lavoro

L’impegno di Osborne Clarke in termini di sostenibilità ambientale continua e si rafforza, in Italia e a livello internazionale. In Italia, Osborne Clarke ha lanciato OC Green Walk: la app che rendiconta la Co2 emessa nell’ambito degli spostamenti di lavoro e che premia i professionisti più virtuosi nell’adottare forme di trasporto sostenibile. Valeria Veneziano, Counsel e ESG Champion per l’area Environmental in Italia: “Questa iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi. La partecipazione è su base volontaria e i professionisti partecipano a un contest interno che premia chi – su base mensile e semestrale – ottiene il più alto risparmio di Co2 scegliendo mezzi di trasporto sostenibili”. Per Riccardo Roversi, Managing Partner e ESG Champion per l’area Governance in Italia, “lo Studio rendiconta e certifica le emissioni di gas a effetto serra (GHG) su base annua secondo la norma ISO14064-1 e i numeri, in linea con le caratteristiche del settore, evidenziano il ruolo non trascurabile delle voci pendolarismo e viaggi di lavoro. La app si aggiunge ad altre iniziative, quali la flotta di biciclette aziendali e la stazione di ricarica per veicoli elettrici nella corte di Milano, che intendono incentivare la mobilità sostenibile”. In continuità con l’obiettivo di sensibilizzazione da cui muove il progetto, la app è resa disponibile a titolo gratuito a tutte le organizzazioni interessate a coinvolgere i propri dipendenti – con la propria classifica aziendale – in un gioco a premi per la sostenibilità.