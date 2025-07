Clima fuori dalle agende politiche, così le guerre riscrivono le priorità globali

Il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre eppure le politiche per il clima arretrano: ad Alta Sostenibilità, Procaccini (FdI), Randi (Ampro), Seijko (G7 Yas). In studio Manieri e Po. [VIDEO]

Il cambiamento climatico non si ferma perché smettiamo di parlarne. Nonostante guerre e tensioni internazionali dominino il dibattito pubblico, il clima resta la minaccia più sistemica per il futuro dell’umanità. Il 2024 è stato l’anno più caldo dal 1850 e per la prima volta la soglia dell’Accordo di Parigi (1,5°C) è stata superata su base annuale. Secondo le Nazioni Unite, c’è il 70% di probabilità che il quinquennio 2025-2029 resti sopra questo limite.