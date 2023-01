Clima, il 2023 parte con un caldo anomalo: temperature fino a 20 gradi al Sud

Salutiamo definitivamente l’anno più caldo di sempre in Italia (dall’inizio delle misurazioni) e diamo il benvenuto ad un 2023 in piena sintonia con quanto vissuto in questi ultimi 12 mesi. A dominare la scena, infatti, è sempre un vasto campo di alta pressione di matrice sub-tropicale e una massa d’aria eccezionalmente mite al suo interno, che abbraccia non solo l’Italia, ma un po’ tutta l’Europa centro-meridionale. Sul nostro Paese- affermano i meteorologi Meteo Expert – le temperature si mantengono di molto superiori alle medie del periodo, in particolare in montagna, con lo zero termico tra i 3000 e i 3500 metri. La stabilità atmosferica è inoltre accompagnata dalla presenza di nuvolosità bassa, foschie e aree nebbiose soprattutto sulle regioni Centro-Nord, insieme ad un costante incremento degli inquinanti atmosferici e dello smog in prossimità del suolo. Ben poco cambierà nel corso della prima settimana di gennaio rispetto a quanto appena descritto, fatto salvo per il passaggio di una debolissima perturbazione atlantica (la prima dell’anno) tra martedì e mercoledì sulle regioni centro-settentrionali.

Nel dettaglio nelle prossime ore cielo da nuvoloso a coperto al Nord e in Toscana, salvo brevi schiarite lungo le Alpi di confine. Qualche pioggia debole o pioviggine sarà possibile sulla Liguria centrale e nelle zone di pianura fra Piemonte orientale e Lombardia occidentale. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche modesto annuvolamento a bassa quota su Marche, Umbria e Lazio. Al mattino presenza di foschie dense o nebbie sulla valle padana orientale e nelle valli del Centro, in Campania e nel Salento. Temperature: massime senza variazioni rilevanti e sempre molto miti per il periodo, con punte intorno ai 20 gradi al Sud e sulle Isole. Venti quasi ovunque deboli, con locali rinforzi di Scirocco sui mari più occidentali. Mari: localmente mossi Ligure, Mare e Canale di Sardegna; poco mossi o calmi i restanti bacini.

Per domani lunedì 2 gennaio previsto Cielo molto nuvoloso al Nord, con deboli piogge o pioviggini nell’arco della giornata su Liguria centrale, est Piemonte, ovest della Lombardia e Friuli Venezia Giulia; foschie dense o nebbie al mattino sulla Val Padana orientale. Cieli grigi a causa di nebbie o strati bassi anche su Toscana, Umbria, Lazio, nord della Campania, con un miglioramento della visibilità nel corso della giornata, ma con una persistenza di cieli irregolarmente nuvolosi. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese, con temporanei addensamenti sulla Sicilia meridionale, nebbie nelle ore più fredde in Puglia e lungo le coste dell’Adriatico centrale.Temperature senza grandi variazioni e ancora diffusamente oltre la norma. Venti da sud o di Scirocco fino a moderati su mar Ligure, Tirreno settentrionale e occidentale, Sardegna e Sicilia occidentale dove i mari saranno in prevalenza mossi, fino a localmente molto mosso il Canale di Sardegna. Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Per martedì previsto cielo nuvoloso sulla maggior parte delle regioni del Centro Nord; tempo prevalentemente soleggiato in Sardegna, parzialmente soleggiato sul medio Adriatico, in Sicilia e al Sud. Foschie dense diffuse e locali nebbie nelle ore più fredde della giornata nel Lazio, lungo le coste del medio Adriatico e in Puglia. Al mattino deboli piogge o pioviggini sulla Liguria centrale e in Lombardia con neve fino ai 1800 m sui settori alpini; qualche piovasco isolato anche in Lunigiana e nel Grossetano. In giornata deboli pioviggini o brevi piogge sulla bassa pianura lombarda, sul centro della Liguria e nel sud della Toscana. Temperature: senza grosse variazioni, sempre oltre la norma. Venti: per lo più deboli; sul mar Ligure e sulla parte occidentale del mar Tirreno soffieranno da sud o sud est con moderata intensità. Mari: localmente mossi mar Ligure, Tirreno occidentale; calmi o poco mossi i restanti bacini.