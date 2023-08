Clima, luglio 2023 sarà il mese più caldo mai registrato

(Adnkronos) – Le prime tre settimane di luglio 2023 sono state le tre settimane più calde mai registrate e il mese è sulla buona strada per essere il mese più caldo mai registrato, dopo il giugno più rovente. E’ quanto rivelano i dati Era5 del Copernicus Climate Change Service (C3S), finanziato dall’Ue, resi noti nei giorni scorsi.

Secondo i dati pubblicati a fine mese da C3S e Wmo, “luglio ha già visto il periodo di tre settimane più caldo mai registrato; i tre giorni più caldi mai registrati; e le temperature oceaniche più alte mai registrate in questo periodo dell’anno – ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres – Per vaste parti di Nord America, Asia, Africa ed Europa è un’estate crudele. Per l’intero pianeta, è un disastro. E per gli scienziati è inequivocabile: la colpa è degli umani. Tutto ciò è del tutto coerente con previsioni e avvertimenti ripetuti. L’unica sorpresa è la velocità del cambiamento”.

Il 6 luglio, la temperatura media globale media giornaliera dell’aria superficiale ha superato il record stabilito nell’agosto 2016, diventando così il giorno più caldo mai registrato, con il 5 luglio e il 7 luglio poco indietro. Le prime tre settimane di luglio sono state le tre settimane più calde mai registrate. La temperatura media globale ha temporaneamente superato la soglia di 1,5° Celsius al di sopra del livello preindustriale durante la prima e la terza settimana del mese (entro l’errore di osservazione). Da maggio, la temperatura media globale della superficie marina è stata ben al di sopra dei valori precedentemente osservati per il periodo dell’anno; contribuendo al luglio eccezionalmente caldo.

Secondo il set di dati Era5, la temperatura media globale superficiale dell’aria per i primi 23 giorni di luglio 2023 è stata di 16,95°C, un valore ben al di sopra dei 16,63°C registrati per l’intero mese di luglio 2019, che è attualmente il luglio più caldo e il mese più caldo mai registrato. I dati Era5 completi per luglio saranno disponibili e pubblicati da C3S nel loro prossimo bollettino mensile dell’8 agosto.