Clima, il Parlamento apre le porte agli studenti: online il bando “Senato & Ambiente”

Anche quest’anno il Parlamento apre le porte a studentesse, studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondere i valori della Costituzione e quelli dell’integrazione europea. Sono questi gli obiettivi e i temi che Senato della Repubblica, Camera dei deputati e ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca propongono per l’anno scolastico 2019/2020, rinnovando i bandi – gia’ disponibili online – per i progetti a sostegno dell’insegnamento di ‘Cittadinanza e Costituzione’ nelle scuole. Prende il via con questo anno scolastico un nuovo progetto dedicato ai temi della tutela e della sostenibilita’ ambientale: il concorso ‘Senato & Ambiente’, frutto della collaborazione tra il Senato e il Miur, e’ rivolto alle scuole secondarie di secondo grado ed e’ inserito nei ‘Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento’ (l’ex alternanza scuola-lavoro). Alla fine dell’anno scolastico i migliori progetti saranno premiati in Senato, dove le classi vincitrici illustreranno il lavoro e le proposte elaborate, e presenteranno una risoluzione a conclusione delle proprie attivita’. I bandi sono consultabili sui siti http://www.senatoperiragazzi.it/, https://giovani.camera.it/, www.cittadinanzaecostituzione.it.