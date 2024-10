ROMA (ITALPRESS) – “La crisi climatica è evidente ma c’è un silenzio assurdo del governo rispetto a una situazione che interessa tutte le regioni. Eppure non c’è uniniziativa seria da parte del governo. Non c’è un commissariato straordinario permanente e serve un’educazione al cambiamento già avvenuto che insegni a mettersi in sicurezza di fronte ai fenomeni climatici estremi sempre più frequenti”. Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde.

ads/gsl