Clima, prevedere le ondate di calore attraverso machine learning e IA

Alla vigilia della COP30, un nuovo sistema di previsioni mostra benefici per la società e l’economia, aprendo nuove opportunità per i servizi climatici in diversi settori, tra cui agricoltura, sanità pubblica, gestione dell’energia e pianificazione delle emergenze. Mentre le ondate di calore si rivelano tra gli eventi climatici più pericolosi in Europa, un team di scienziati guidato dal CMCC ha sviluppato un sistema di previsioni in grado di fornire informazioni utili da 4 a 7 settimane prima dell’estate, offrendo tempo sufficiente per attuare misure di preparazione e prevenzione. Addestrato con dati provenienti da secoli di analisi climatica fino agli ultimi anni, il sistema di machine learning ha dimostrato un aumento dell’efficienza delle previsioni riducendo drasticamente le risorse computazionali necessarie, rendendo queste tecniche accessibili a un numero più ampio di ricercatori e istituzioni. Il nuovo studio, pubblicato su Nature Communications Earth & Environment con il titolo ‘Feature selection for data-driven seasonal forecasts of European heatwaves’, evidenzia il ruolo di leadership del CMCC nell’integrare intelligenza artificiale all’avanguardia con la scienza del clima per affrontare una delle sfide climatiche più urgenti d’Europa: le ondate di calore. Lo studio dimostra come tecniche di machine learning (ML) e artificial intelligence (AI) stiano rivoluzionando la scienza del clima, consentendo previsioni più accurate ed economicamente vantaggiose rispetto agli approcci tradizionali. Dove i sistemi dinamici convenzionali richiedono enormi risorse computazionali e hanno difficoltà di affidabilità nelle regioni dell’Europa settentrionale, questo approccio data-driven offre un’alternativa.

“Il Machine Learning diventerà una parte fondamentale di come studiamo la variabilità climatica” afferma Ronan McAdam, CMCC Foundation – Euro-Mediterranean Center on Climate Change, “questo studio ha dimostrato l’utilità del ML nella previsione degli eventi estremi, ma rappresenta solo un primo passo nella definizione di come ottenere risultati interpretabili e con significato fisico”. Le ondate di calore provocano impatti devastanti in tutta Europa, tra cui perdite agricole, picchi di consumo energetico, crisi sanitarie e aumento della mortalità. Eventi recenti e letali nel 2003, 2010 e 2022 sottolineano l’urgenza di sistemi di allerta precoce capaci di mitigare gli impatti delle ondate di calore. Ciò è particolarmente importante poiché le proiezioni climatiche suggeriscono un’ulteriore intensificazione delle ondate di calore nei prossimi decenni, rendendo la previsione stagionale sempre più cruciale. “Un’allerta precoce per estati estremamente calde può aiutare la società a prepararsi, riducendo perdite economiche e rischi per la vita” spiega McAdam. “Previsioni stagionali effettuate in primavera possono, in linea di principio, indicare se un’estate sarà più calda della media”. Il sistema utilizza un optimisation-based feature selection framework che identifica la combinazione ottimale di variabili atmosferiche, oceaniche e terrestri per prevedere la probabilità di ondate di calore in Europa. Grazie a tecniche di ML, l’approccio analizza circa 2.000 potenziali predictors per selezionare le combinazioni più rilevanti per ogni localizzazione geografica. Il metodo non solo eguaglia, e in alcuni casi supera, i sistemi di previsione tradizionali, ma fornisce anche informazioni su quali predictors sono stati utilizzati nel processo – una risorsa scientifica di grande valore. La possibilità di individuare quali atmospheric e oceanic predictors contribuiscono maggiormente all’abilità predittiva in diverse aree e momenti dell’anno può guidare ricerche future sui meccanismi fisici alla base degli eventi di calore estremo.