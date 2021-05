Clima: ripresa verde post Covid, Sala e 18 sindaci del mondo vedono Kerry (2)

(Adnkronos) – “La ‘C40 Global Mayors Covid-19 Recovery Task Force’ ha riunito i leader delle città di tutto il mondo per mostrare la strada verso una ripresa verde e giusta dalla crisi Covid”, spiega Sala. “Le città hanno portato avanti l’azione coraggiosa necessaria per trasformare le nostre raccomandazioni in realtà, creando lavori dignitosi e verdi, investendo nei servizi pubblici fondamentali e restituendo spazio alle persone e alla natura. È stimolante sapere che ora abbiamo un partner impegnato in questi sforzi nel governo federale degli Stati Uniti”.