Clinica Cimarosa, cocktail party per celebrare il primo anno di attività

In occasione del 1° anniversario dall’inaugurazione della Clinica Estetica Cimarosa venerdì 11 ottobre dalle ore 18.00 si terrà un cocktail party per celebrarne l’evento. Tanti gli ospiti attesi per questa eccezionale circostanza dove per una volta l’immagine della Clinica assumerà contorni allegri e conviviali per un happening d’incontri, sorrisi, scambi di notizie e battute in tema skin & beauty care, in un’ambientazione open air, nel cortile dello storico palazzo dove ha sede la clinica, resa speciale dall’accompagnamento musicale e sofisticato del violino electropop di Clelia Romano così come dal bar catering curato da Matteo di Stasio e baker food di 16 Libbre. Non solo photo stories con divertenti scatti impressi su polaroid quale gadget-ricordo della serata ma anche healthy gifts, tra cadeaux per i presenti e promo mirate su alcuni trattamenti della clinica. Tentar la sorte è un’altra delle sorprese che attendono gli ospiti dove verranno sorteggiati alcuni cadeaux dove sono contenuti prodotti del centro e beauty case firmati My Style Bag con possibilità di personalizzazione con le iniziali dei fortunati vincitori. Un evento, coordinato dalle responsabili della comunicazione Mila Gambardella e Cristiana Giordano per Le Mille Me Communication, che sarà un’occasione rilassata d’incontro con i vari specialisti che compongono lo staff della clinica estetica Cimarosa capitanati da Andrea Nunziata, specialista in Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva e direttore tecnico della clinica. La remise en forme può attendere, la partecipazione all’evento venerdì 11 ottobre invece è decisamente gradita!