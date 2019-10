Clinica Estetica Cimarosa: modelle, blogger e clienti per la festa del primo anno di attività

Un green carpet ad accogliere gli ospiti, piante tutto intorno a far da rigogliosa scenografia, luci proiettate ad hoc a scaldare l’atmosfera, accompagnamento con note di violino electropop abilmente suonato da Clelia Romano, cordialità e disponibilità di tutto il team di professionisti che ha fornito indicazioni e brevi consulenze in materia di skin therapy… sono questi alcuni degli elementi decisivi che hanno decretato il successo dell’evento di celebrazione del primo anno di attività della Clinica estetica Cimarosa che si è tenuto venerdì 11 ottobre nel cortile dello storico palazzo dove ha sede la clinica, riabilitato per l’occasione a location sofisticata per un happening open air in grande stile. Il cocktail party a celebrare un anno ricco di soddisfazioni per il dottor Carmine Andrea Nunziata, specialista in Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva e direttore tecnico della clinica, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti che hanno posato con simpatia per gli scatti del fotografo Romolo Pizi davanti al backdrop customizzato con il logo della clinica e immortalati dalle hostess con sorrisi impressi su polaroid quale gadget-ricordo dell’evento. Intrattenimento sì, reso ancora più piacevole dalle proposte di baker food di 16 Libbre e dal bar catering di Matteo di Stasio, ma anche glamour firmato Blunauta per gli outfit e Maresca per i gioielli indossati dalle coordinatrici dell’evento Mila Gambardella e Cristiana Giordano di Le Mille Me Communication. Sempre in tema di bellezza, un tocco di arte “al femminile” è stato affidato alle sculture di donne realizzate da Massimo Carannante. Non sono mancati i cadeaux per gli ospiti con beauty tester e promo mirate su alcuni trattamenti della clinica. Tre fortunate ospiti sono state sorteggiate tra i presenti aggiudicandosi degli healthy gifts contenuti in pochette e beauty case firmati My Style Bags con anche la possibilità di personalizzazione con le iniziali dei vincitori. Tra gli intervenuti, la modella Fiorenza d’Antonio, la fashion blogger Fashion Dea, la blogger Maria Teresa Scotti, Vanessa Chianese, Patrizia Martinelli, Gloria d’Avino, Barbara Mustilli, Valentina Visconti, Serena Savanelli, Roberto Bastianini, Gianna Mancino, Sonia Albano, Valentina Pucci, Paola Furcolo, Carmen Roberti, Raffaele Maiello, Paolo Aruta, Rossella Rizzo, Ludovica Gagliardi, Alessandra Menditto, Luciana Fiorillo, Paola De Simone, Cinthia Rolando, Enrico Gambardella.