Clinica Ruesch, cento interventi gratis per festeggiare il secolo di vita

Cento anni di vita, centomila nascite, cento interventi chirurgici gratuiti. Sono i numeri che contraddistinguono i festeggiamenti del primo secolo della “Ruesch”, la clinica di viale Maria Cristina di Savoia a Napoli, inaugurata nel 1919 per volontà dell’industriale di origine svizzera Arnoldo Ruesch. Fitto il calendario di iniziative che verranno messe in campo, per l’occasione, attraverso la Fondazione Clinica Ruesch che sarà costituita nel corso del 2019. A cominciare, appunto, dai cento interventi gratuiti che i chirurghi della Clinica eseguiranno a favore di pazienti bisognosi e dalle campagne di prevenzione nei quartieri difficili della città, per perpetuare, così, la tradizione solidaristica che ispirò la nascita della Ruesch. In quanto ai cento interventi da eseguire gratuitamente, ci sarà un lavoro di “reclutamento” che vedrà impegnati, oltre alla Clinica, Enti benefici e caritevoli, Onlus ed Istituzioni Sanitarie Pubbliche. Ad illustrare il processo di cambiamento e di sviluppo realizzato nel corso dei primi cento anni della struttura napoletana – tra le punte di diamante della buona sanità privata campana – a raccontarne la storia e illustrare le varie tappe delle iniziative progettate per la straordinaria ricorrenza, con uno sguardo vigile al passato, al presente e al futuro, sono i fratelli Antonio e Francesco Merlino, rispettivamente Presidente e Direttore Generale, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Cenzato dell’Unione degli Industriali di Napoli. “In occasione del Centenario – comunica Antonio Merlino – sarà creata una Fondazione, avente come mission un nobile scopo, consistente nell’impegno sociale nel campo della Salute, con spirito solidaristico, a beneficio delle fasce meno abbienti della popolazione, in linea con lo spirito fondativo originario. La prima iniziativa prevista è quella di organizzare 100 interventi gratuiti, in collaborazione e integrazione con enti locali, ospedali pubblici ed onlus, oltre ad iniziative di prevenzione e progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e benessere sociale a Napoli ed in Campania. Tali iniziative della Fondazione Clinica Ruesch avranno carattere permanente nel tempo”.