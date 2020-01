Clp, dieci nuovi bus per il Casertano: saranno percorsi 400 mila km in piuù

Si è tenuta stamani, presso il deposito di Piedimonte Matese, la cerimonia di inaugurazione e di consegna di 10 nuovi autobus che la Regione Campania ha fornito all’azienda di trasporti Clp e che andranno ad implementare il servizio pubblico su gomma sul territorio casertano.

Alla presenza dell’assessore Regionale Sonia Palmeri, dell’avvocato Lucia Viale per la CLP, delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori dell’azienda sono stati ufficialmente consegnati gli autobus che andranno a servire il territorio su tratte urbane e suburbane.

“Grazie a questo potenziamento del parco autobus – fa sapere la Clp a margine della cerimonia – la nostra azienda svilupperà circa 400.000 km in più sull’intero territorio Casertano durante quest’anno, rispondendo sempre più in maniera puntuale alle esigenze della cittadinanza e della utenza. Passeremo da 18 mila a circa 21 mila persone da trasportare, con un incremento del 10% dei passeggeri che fruiranno dei nostri servizi.

Il nostro ringraziamento va alla Regione Campania per averci dotato di questi 10 nuovi autobus tecnologicamente avanzati ed a bassissimo impatto ambientale, a cui nei prossimi mesi la nostra azienda ne aggiungerà altri 12 sempre di ultima generazione.

Oggi la CLP conta sul territorio casertano circa 130 autobus, il che ne fanno una realtà consolidata e rilevante per l’intero comparto”.

“Un ringraziamento va ai nostri operatori che sono il cuore della Clp – ha sottolineato infine l’avvocato Lucia Viale – La nostra azienda è tra i leader del settore, lo dicono i numeri. Abbiamo investito molto sul dato tecnologico ed oggi contiamo su di un parco veicoli all’avanguardia ed efficientissimo in tema di inquinamento, sicurezza ed impatto ambientale. Siamo orgogliosi del lavoro svolto sino ad ora e continueremo con tenacia a sostenerlo”.

“E’ un grande segno di attenzione di questa Amministrazione Regionale verso le esigenze di mobilità dei cittadini e l’efficientamento del servizio di mobilità urbana e suburbana, con un cospicuo investimento nel rinnovo del parco automezzi, garantisce qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale”, ha dichiarato l’assessore regionale Sonia Palmeri.

“Sono ben 21 mila i passeggeri trasportati quotidianamente dalla CLP, ed ulteriori 18 nuovi autobus saranno consegnati all’azienda stessa nei prossimi mesi, nell’interesse primario degli utenti del servizio e degli autisti impegnati quotidianamente sulle strade del nostro territorio”.

“Il deposito CLP di Piedimonte Matese è stato, ad agosto 2019, oggetto di viva preoccupazione da parte della cittadinanza per il rischio di chiusura. Una eventualità totalmente scongiurata grazie alla sinergia tra Regione Campania, EAV ed azienda CLP. Oggi, alla presenza dei lavoratori, dei rappresentanti sindacali e della proprietà rappresentata dall’avv. Lucia Vitale, abbiamo rilanciato sul potenziamento del servizio e sull’incremento delle tratte”.

“C’è da aggiungere inoltre, che dal suo insediamento – continua l’assessore Palmeri – questo Governo regionale ha sostenuto il diritto allo studio favorendo il trasporto di giovani tra gli 11 ed i 26 anni, riservando loro abbonamenti gratuiti annuali per il trasporto scolastico e universitario. Nel 2019 si è toccata la cifra massima di ben 120 mila abbonamenti gratuiti erogati”.Soddisfatte anche le organizzazioni sindacali, rispetto al costante miglioramento che questa sinergia pubblico/privato sta realizzando. “Da cittadina casertana seguo costantemente ogni percorso di rilancio e sviluppo del nostro territorio e senza dubbio sanità, mobilità, lavoro e ambiente sono alcuni dei punti fermi su cui il mio impegno è costante”, ha concluso la Palmeri.