Cmd torna italiana, Carrino (Dac): Scelta controcorrente nel segno dell’identità e della competitività

Il Dac-Distretto Aerospaziale della Campania accoglie con particolare soddisfazione il ritorno alla piena proprietà italiana di Cmd Spa, azienda campana di eccellenza nella progettazione e prototipazione di tecnologie avanzate per la propulsione, riacquistata dai fondatori Giorgio e Mariano Negri dalla multinazionale cinese Loncin Motor Co. Ltd., entrata nel capitale nel 2017 a supporto dell’espansione internazionale dell’impresa. L’operazione rappresenta un segnale forte e controcorrente nel panorama industriale attuale, riaffermando il valore della proprietà imprenditoriale italiana come leva strategica per l’innovazione, la competitività e la credibilità sui mercati globali. “Il ritorno di Cmd sotto il controllo dei fondatori – sottolinea Luigi Carrino, presidente del Dac – è una scelta di grande responsabilità industriale e rappresenta un messaggio chiaro: l’impresa italiana può e deve essere protagonista del proprio futuro. Il Distretto aerospaziale della Campania lavora ogni giorno per rafforzare la competitività delle aziende, accompagnandole nei processi di innovazione, crescita e posizionamento internazionale, valorizzando il legame tra industria, ricerca e territorio”. L’operazione rappresenta un segnale forte e controcorrente nel panorama industriale attuale, riaffermando il valore della proprietà imprenditoriale italiana come leva strategica per l’innovazione, la competitività e la credibilità sui mercati globali. “Abbiamo voluto dare un segnale forte contro la desertificazione industriale – dice Mariano Negri, amministratore delegato di Cmd -.Per sette anni abbiamo avuto difficoltà a relazionarci con alcuni stakeholder strategici: grandi player che non potevano collaborare con noi perché eravamo percepiti come ‘cinesi’. Oggi sentiamo il dovere morale di essere a pieno titolo protagonisti dell’industria italiana”. Il ritorno alla piena proprietà italiana è stato accolto con grande entusiasmo anche all’interno dell’azienda, perché consente di esprimere in modo compiuto il patrimonio di competenze, cultura industriale e saper fare che da sempre caratterizzano CMD, rafforzandone l’identità e creando nuove opportunità di crescita. In questo percorso, l’appartenenza al Distretto Aerospaziale della Campania assume un valore strategico. “Essere soci del Dac – afferma Carrino – significa poter contare su un ecosistema coeso e competitivo, capace di favorire sinergie, trasferimento tecnologico e sviluppo di competenze avanzate, che lo rendono un asset strategico per la Campania e l’intero sistema-Paese”.