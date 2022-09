Cna, credito di imposta su spesa energetica nel Dl Aiuti ter: Bene l’ampliamento della platea di imprese

La Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) giudica “in modo positivo l’ampliamento della platea di imprese che potranno beneficiare del credito di imposta sulla spesa energetica, contenuto nel Dl Aiuti ter approvato dal Governo”. Lo si legge in una nota. “L’abbassamento a 4,5 KWh – si legge ancora – viene incontro alla esigenza cha la Cna ha denunciato con l’indagine sulle bollette: le gravi difficoltà non riguardano solo gli energivori ma tutte le imprese per le quali l’energia rappresenta una voce percentualmente rilevante sull totale dei costi a prescindere dalla dimensione”. “Siamo consapevoli – rileva Cna – che con le risorse disponibili era difficile fare di più, ma il futuro governo e il nuovo Parlamento dovranno monitorare con attenzione l’evoluzione dei prezzi dell’energia nei prossimi mesi e, se necessario, essere pronti ad intervenire nuovamente”.