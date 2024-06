Cnel, Brunetta incontra il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri

In occasione del ciclo di audizioni del Forum imprese e Legalità, istituito presso il Cnel e coordinato dal consigliere Tulio Marcelli, il presidente del Cnel Renato Brunetta ha ricevuto il Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri. Nell’ambito del colloquio il presidente Brunetta ha illustrato al procuratore Gratteri il Disegno di legge di iniziativa Cnel volto a favorire l’inclusione socio-lavorativa dei detenuti, che si inserisce nel solco del progetto ‘Recidiva Zero’, realizzato in stretta sinergia con il Ministero della Giustizia e che ha visto lo scorso 16 aprile una importante giornata di lavoro con la produzione di sei documenti di sintesi degli altrettanti gruppi tematici in materia di studio, formazione e lavoro in carcere.L’audizione di Gratteri si è concentrata sul tema dei beni confiscati alla mafia e al loro utilizzo economico. Dall’incontro è emersa una piena corrispondenza con quanto sinora è stato rilevato dal Forum nel corso dei suoi lavori, finalizzati a delineare un eventuale Disegno di legge di iniziativa Cnel in materia.Nella seduta odierna, inoltre, si è svolta l’audizione del prefetto Maria Grazia Nicolò, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.