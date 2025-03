Cnel-Consip, accordo per rafforzare la collaborazione in materia di contrattazione collettiva di lavoro

Cnel e Consip hanno siglato un accordo interistituzionale per rafforzare la collaborazione in materia di contrattazione collettiva di lavoro. L’obiettivo – spiega una nota – è rendere più efficace e incisivo lo svolgimento delle rispettive funzioni in un ambito che è stato oggetto di recente modifica normativa con il cosiddetto correttivo del codice dei contratti pubblici. Dal momento che Consip è la centrale di committenza che sviluppa iniziative di gara e individua, ai sensi del codice dei contratti pubblici, il contratto collettivo nazionale di lavoro da indicare nelle documentazioni di gara – viene sottolineato – è sorta l’esigenza di approfondire la conoscenza delle funzionalità dell’Archivio dei Ccnl tenuto dal Cnel, al fine di acquisire le informazioni utili all’espletamento delle proprie attribuzioni istituzionali. “Grazie all’accordo firmato con Consip – ha dichiarato il presidente del Cnel, Renato Brunetta – il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro potenzia la funzione di servizio pubblico relativa all’Archivio della contrattazione collettiva e sviluppa un dialogo permanente con i soggetti istituzionali interessati all’utilizzo della documentazione che costituisce l’Archivio. Con l’intesa di oggi abbiamo formalizzato una collaborazione già in essere fra i tecnici delle rispettive amministrazioni, che ora si rafforza nell’ottica del reciproco scambio di competenze e in relazione alla promozione delle conoscenze nel campo del public procurement”.