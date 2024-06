Cnel in Assemblea: varata la Conferenza dei presidenti di Commissione e dei coordinatori

Si è svolta oggi, 26 giugno, l’Assemblea del Cnel. In apertura dei lavori il presidente Renato Brunetta ha comunicato l’istituzione della Conferenza dei presidenti di Commissione e dei coordinatori, che ha tenuto stamane una sua prima riunione. La Conferenza raccoglie i responsabili delle Commissioni, dei Comitati, dei Gruppi di Lavoro e degli altri organismi operativi del Cnel, “al fine di assicurare – si legge in una nota – la coerente ed efficace attuazione del programma di attività della XI Consiliatura. Si riunirà con cadenza mensile, prima dello svolgimento di ogni singola Assemblea”.

“La Conferenza che inauguriamo oggi – ha affermato Brunetta – è un’istanza di raccordo e di coordinamento periodico delle nostre attività, per fare il punto sullo stato di avanzamento del programma e sul rispetto delle tempistiche che ci siamo dati, per condividere quel che si sta realizzando, per evitare sovrapposizioni. Si dà così sistematicità e maggiore operatività al nostro impegno. Quel che emerge da una prima verifica delle attività di questi mesi è che il lavoro sinora svolto è straordinario, sia sotto il profilo analitico che propositivo. Di questo voglio ringraziare i consiglieri e tutto il personale del Cnel”.

“Il presidente – prosegue la nota del Cnel – ha reso noto in Assemblea che il ministro degli affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnnr ha manifestato l’intenzione di richiedere la collaborazione del Cnel in ordine a due rilevanti tematiche di comune interesse: lo sviluppo delle aree interne e l’istituzione della ZES unica nazionale”.

L’Assemblea ha approvato all’unanimità alcune modifiche al regolamento per “favorire e sostenere il processo di rafforzamento della struttura operativa e amministrativa del Cnel. Le modifiche ricomprendono, tra l’altro, l’istituzione di due nuovi organismi: il Comitato nazionale per la produttività e il Segretariato permanente per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale”.

Nel corso della seduta sono state approvate all’unanimità alcune variazioni dei capitoli di bilancio per l’esercizio del 2024. In chiusura, il presidente Brunetta si è soffermato sul “percorso di ampliamento e sviluppo delle attività di ricerca”, evidenziando in particolare “come nelle ultime settimane si sia consolidato il rapporto di collaborazione con Istat e Unioncamere”.

Sempre nella giornata di oggi, inoltre, si sono svolti l’Ufficio di presidenza e il Consiglio di presidenza del Cnel.